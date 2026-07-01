Нинова: Бюджетът е недоносче на некомпетентни хора

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"За пръв път бюджет събира толкова негативни реакции от всички сфери. В този бюджет няма никаква визия и политики. Това са объркани мисли на объркани хора, изразени в числа. Че това е чужд бюджет, това е признание за безсилие. Посяга се точно на политиките, които могат да бъдат двигател", заяви лидерът на ПП "Непокорна България" Корнелия Нинова пред Bulgaria ON AIR, коментирайки новия държавен бюджет.

Тя е убедена, че икономиката трябва да е в основата на развитието, а този бюджет нанася пореден удар по средната класа.

Според Нинова е трябвало да се намалят драстично лицензионните и регулаторни режими, които задушават малкия и среден бизнес.

"Вместо това НАП вече може да влиза в малките търговски обекти и да прибира оборота от касовите наличности. Това е бухалка", алармира бившият лидер на БСП в предаването "Денят ON AIR".

Нинова добави, че новите управляващи увеличават администрацията, а предвидените пари за инвестиции в Министерството на икономиката са едва 10 млн. евро

"В същото време - 4 млрд. евро за военно оборудване, като 600 млн. са за имагинерни проекти. За цялата вода на България 21 млн. евро. Сбъркани приоритети, изобщо няма такива", настоя гостът.

"Показателен е докладът на БНБ. Понижават на 2,8% прогнозата за икономически растеж, повишават ръста на инфлацията на 6%, падат инвестициите и потреблението. Прогнозата на БНБ е, че до края на годината цените ще продължават да растат", коментира Нинова.

Тя определи бюджета като недоносче и бе категорична, че той трябва да се изтегли и да се направи наново. Косвените данъци са основното перо в бюджета, поясни бившият депутат.

"Не може цялата борба с олигархията да е съсредоточена върху майките, детските, данъчните облекчения за млади семейства, обезщетението за безработица и пенсионерите", изтъкна Нинова.

Според нея управляващите са некомпетентни и нямат визия за реформи: "Лутат се като мухи без глави, правят крачка напред и две назад".

"Сметната палата прави одит на НОИ всяка година по силата на закона. Те не знаят, че това се случва. Сега им възлагат да го правят наново. Незнание, некомпетентност", възмущава се Нинова.

"Когато стана катастрофата край Своге, казах от трибуната на НС, че корупцията убива. Щяха да ме убият депутатите от ГЕРБ и ДПС. Сега все по-често се повтаря. За 10 години нищо не се променя. Темата за съдебна реформа е ключова, но и тя буксува", заяви още събеседникът.

Според Нинова се задълбочават проблеми с избора на ВСС.

"Допусна се да има партийни предложения, партийни кадри във ВСС. Партийни калинки със скрити зависимости. Моделът, икономическият, олигархичният, този в съдебната система се прегрупира зад новия си господар", настоя тя.

Редактор "Екип на Петел",

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