Нинова: Депутатите да се намалят на 120 и с право до три мандата в парламента

В предстоящите избори ще участваме, тъй като още през април направихме партия, а в момента редим листи. Ние сме група от опитни парламентаристи, както и млади хора – студенти, както и секторни професионалисти. Имаме лекар, който е шеф на отделение в „Пирогов“, имаме представител на културните среди, инженери, юристи и редица други. Гледали сме да имаме широк спектър от представители на различни сектори и области.

Това коментира пред Нова нюз Корнелия Нинова, бивш лидер на БСП, а в момента шеф на „Непокорна България“.

Очевидно е, че участието на Румен Радев в изборите ще направи различна ситуацията. Ще е интересно състезание, но има още много въпроси, които чакат отговор. Със сигурност той няма време да си направи нова партия. Да ползваш под наем друга партия също е знак, посочи тя.

Хората не знаят, но освен че е знак, той ще е зависим от ръководството на избраните от него партии. Но е важно къде ще се позиционира, каква програма ще представи, защото това е важното, посочи тя.

Той казва, че е нужен нов обществен договор. Но какво точно означава това? За нас този договор означава нова Конституция, коментира тя.

Парламентът трябва да се намали. Преди сме били 9,5 млн. души и сме имали 240 депутати. Сега сме 6,5 млн. души, т.е. трябва да имаме 120 депутати. Да се ограничат мандатите на депутатите до три, защото имаме вечни депутати и не може да влезе млада кръв. Да нямат депутатите имунитети, защото с тях безобразно се търгува, коментира Нинова.

