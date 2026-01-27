Нинова: Депутатите да се намалят на 120 и с право до три мандата в парламента
Редактор: Юлия Георгиева, кадър Нова нюз
В предстоящите избори ще участваме, тъй като още през април направихме партия, а в момента редим листи. Ние сме група от опитни парламентаристи, както и млади хора – студенти, както и секторни професионалисти. Имаме лекар, който е шеф на отделение в „Пирогов“, имаме представител на културните среди, инженери, юристи и редица други. Гледали сме да имаме широк спектър от представители на различни сектори и области.
Това коментира пред Нова нюз Корнелия Нинова, бивш лидер на БСП, а в момента шеф на „Непокорна България“.
Очевидно е, че участието на Румен Радев в изборите ще направи различна ситуацията. Ще е интересно състезание, но има още много въпроси, които чакат отговор. Със сигурност той няма време да си направи нова партия. Да ползваш под наем друга партия също е знак, посочи тя.
Хората не знаят, но освен че е знак, той ще е зависим от ръководството на избраните от него партии. Но е важно къде ще се позиционира, каква програма ще представи, защото това е важното, посочи тя.
Той казва, че е нужен нов обществен договор. Но какво точно означава това? За нас този договор означава нова Конституция, коментира тя.
Парламентът трябва да се намали. Преди сме били 9,5 млн. души и сме имали 240 депутати. Сега сме 6,5 млн. души, т.е. трябва да имаме 120 депутати. Да се ограничат мандатите на депутатите до три, защото имаме вечни депутати и не може да влезе млада кръв. Да нямат депутатите имунитети, защото с тях безобразно се търгува, коментира Нинова.
Редактор "Екип на Петел",
За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!