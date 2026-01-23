Нинова: Еуфорията около Радев ще бъде кратка

Булфото

Присъединяването на България към Съвета за мир на Доналд Тръмп, подписано от премиера в оставка Росен Желязков, без публичен дебат и без решение на Народното събрание, е „странен ход“ и пример за институционален хаос. Това заяви лидерът на "Непокорна България" Корнелия Нинова в интервю за Радио Благоевград. По думите ѝ решението е взето при неясни обстоятелства и в момент на тежка политическа криза – с правителство и президент в оставка, липсващ бюджет и изтекли мандати на ключови органи. Нинова подчерта, че подобни външнополитически ангажименти трябва да се вземат прозрачно и в синхрон с общата позиция на Европейския съюз. Според нея фактът, че повечето държави от ЕС са отказали участие в този формат, поставя България в изолация и я отдалечава от европейската линия, предаде БНР.

В разговора беше засегната и оставката на президента Румен Радев и намерението му да влезе в партийната политика. Нинова определи този ход като очакван, но заяви, че еуфорията около него ще бъде кратка и че предстои реален политически тест – с програма, приоритети, хора и коалиционни намерения.

Корнелия Нинова коментира остро и промените в Изборния кодекс, определяйки ги като „пореден ужасяващ хаос“ и нарушение на препоръките на Венецианската комисия и ОССЕ да не се променят изборните правила в последния момент. Тя настоя за реален контрол върху изборния процес, включително използване на видеонаблюдението като доказателство и строги санкции за манипулации.

По думите ѝ България се нуждае от истинска политическа алтернатива, фокусирана върху социална справедливост, икономика и демографската криза, а не от „службогонство и задкулисни договорки“.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!