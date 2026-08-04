Нинова: Издигането на Румен Радев за президент е най-голямата ми политическа грешка

Кадър Bulgaria On Air

Ние сме нова партия и ще се съсредоточим върху местните избори догодина, няма да участваме на президентските. Това беше обсъдено и с колегите. Няма да подкрепим кандидатурата на Йотова, познаваме се добре и виждам огромната разлика, откакто тя разчита и получи подкрепата на "Прогресивна България". Налице е липсата на коректив. В един бюджет, който беше разкритикуван от абсолютно всички - леви, десни, анализатори, икономисти, специалисти, БНБ, тя не намери сили да наложи вето на един от текстовете, които са антисоциални и олигархични.

Това каза лидерът на "Непокорна България" Корнелия Нинова в студиото на "Денят On Air".

По думите ѝ причината за неналоженото вето е очакваната подкрепа от Румен Радев.

"Виждате, че тя повтаря всичко след него, което той каже, включително позицията за разполагането на самолетите. Всички критични въпроси, които вълнуват обществото в последните месеци, не срещат в президентската институция никаква алтернатива или коректив. Извън конкретната ситуация, ако погледнем, е много опасно цялата власт да е в едни ръце, а това са ръцете на Румен Радев, защото Йотова само слуша и повтаря", допълни Нинова в ефира на Bulgaria On Air.

Има ли овладяване на всички власти

Според нея това означава овладяване на всички власти в държавата.

"Това е много вредно, нарушават се основни принципи както конституционни, така и на демократичното общество. Тя не е независима и това ѝ личи по действията. Може ли в тези няколко кризи, които се натрупаха, последната от които е Дунав, разполагането на самолетите, на което ние гледаме като включване във войната на България, да не свикаш КСНС? По закон ти е задължение на 3 месеца да го свикаш. Тя изпълнява чужда воля и заради това не я подкрепяме", подчерта гостът.

Тя припомни, че предложението на БСП за президент през 2016 година е било именно Румен Радев.

"С информацията, която имам, и с фактите, които се натрупаха, оценявам това като най-голямата си политическа грешка. Тогава събирахме всякакви предложения, всички организации предлагаха, имаше над 30 предложения. Дори тогава настроенията бяха повече за Янаки Стоилов или за мен. Но тогава тръгна процедурата, разговарях с Радев. На Национален съвет предложихме кандидатурата, но след години се вижда, че това не е било най-правилното ми политическо решение. Ако е имало нещо задкулисно, не съм била част от него", категорична е Нинова.

"Радев разби БСП"

Лидерът на "Непокорна България" е на мнение, че "доста пъти" сме станали свидетели на "колаборация между ГЕРБ и Радев".

"И по време на служебните кабинети, и по отношение на политиките и сега в редовния му кабинет масово се назначават кадри на ГЕРБ. Двете зам.-министърки на финансите са от онова време, областният управител на София е дясната ръка на Фандъкова. Съветникът на министъра на икономиката е депутат от ГЕРБ. Кампанията му беше манипулативна във всички посоки, Радев обещаваше на всички всичко и сега много бързо лъсва истината. Виждате колко много хора са разочаровани от това, което се прави. Радев разби БСП, той унищожи БСП. Аз не давах дума да се каже за коалиция с ГЕРБ", добави тя.

Промени по бюджета

Нинова допуска, че Конституционният съд може да отмени някои от текстовете от Бюджет 2026.

"Например, заплатите на съдиите да зависят от депутатските. Това е такова посегателство върху принципа за разделение на властите. Създават хаос, нищо не могат и за нищо не са готови. Създадоха огромен хаос в държавата във всички посоки. Може ли в бюджета да увеличиш 23% за издръжка на министерствата и да кажеш, че е инфлация. Тя е 5%. Как може да дадеш 600 млн. за анонимни проекти в отбраната?", попита тя.

Корнелия Нинова коментира още, че следващият бюджет ще е по-лош и от сегашния и настоя да се публикува протокола, подписан за замразяване на договора с "Боташ".

"Има подозрени, че в този протокол турската страна е получила нещо друго. Има ли в протокола с "Боташ" даване на концесия? Румен Радев каза, че е тайна. Но той не е класифицирана информация и става въпрос за национален интерес", заключи тя.

Редактор "Екип на Петел",

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