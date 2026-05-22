Нинова: Мерките на правителството няма да намалят цените

Лидерът на „Непокорна България“ и бивш министър на икономиката Корнелия Нинова определи като лишени от реално съдържание, заявките на финансовия министър Гълъб Донев за спиране на „кранчетата“ и край на „държавните хранилки“. В предаването „Събития и личности“ по Радио Благоевград Нинова коментира, че засега вижда повече публични послания, отколкото реални икономически и социални политики от „Прогресивна България“.

По думите ѝ реална административна реформа не се случва, а най-раздутите структури остават недосегаеми. Тя посочи като пример автоматичното увеличение на заплатите на депутатите и висшите държавни длъжности, въпреки публичните заявки за ограничения на разходите. „Натоварват работещите хора и средната класа, а политическият елит си увеличава доходите“, заяви Нинова.

Според нея увеличаването на осигуровките и липсата на реални мерки за подкрепа на домакинствата и бизнеса ще задълбочат социалното напрежение.

Корнелия Нинова отправи критики и към подготвяните мерки срещу високите цени. Според нея предложенията за „справедливи цени“ и разширени правомощия на регулаторите няма да доведат до реално поевтиняване, а рискуват да се превърнат в административен натиск върху малкия и средния бизнес. Нинова защити идеята за диференцирано ДДС върху храните и припомни, че по време на нейния мандат като министър на икономиката премахването на ДДС върху хляба е помогнало за овладяване на цените. Тя настоя още за намаляване на акцизите върху горивата и по-сериозна подкрепа за земеделските производители.

В разговора Нинова коментира и бъдещата бюджетна политика на кабинета, като предупреди, че ако управлението продължи с увеличаване на дълга и ограничаване на социалните разходи, през есента може да се стигне до сериозно обществено напрежение и протести. „Цените няма да паднат. В най-добрия случай може да се задържат, но по-реалистично е да продължат да растат“, каза още Корнелия Нинова.

