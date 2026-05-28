Нинова: Няма нов морал у новите депутати

Снимка Булфото

Няма нов морал у новите депутати. Доказано! Днес си гласуваха в края на юни заплатите им да се увеличат още един път (след увеличението преди седмица)

Днес приеха новия си правилник за работа на Народното събрание.

Край с оправданията и словесните им гимнастики: ама то е заварено положение, не зависи от нас.

Или на защитниците им: те са още нови, дайте им време, да изчакаме да видим.

Край и на двете. По лицемерен и безочлив начин новото мнозинство от депутатите на Радев гласува заплатите на депутатите, премиера, министрите, президента, регулаторите, да растат автоматично на всеки три месеца с ръста на средната заплата. Нов правилник- стар модел.

Този коментар публикува на страницата си във фейсбук лидерът на "Непокорна България" Корнелия Нинова, пише факти.бг.

Ето и още от нейните думи:

Сега най-много да ги замразят след юни, когато ще са скочили над 10 000 евро, за да замажат очите на хората. Замразяване след две увеличения. Двулично и несправедливо.

А цените и този месец вървят нагоре. И осигуровките на работещите ще са нагоре. И новият дълг, който ще вземат е нагоре.

Има ли още наивници, които да вярват , че с новата власт идва нов модел? Вижте какво направи премиерът Мадяр в Унгария. Намали собствената си заплата наполовина и я замрази. И на всички по веригата! Кога ще видим нашите управляващи да направят същото?

Като депутат 4 пъти внасях закон да се намалят и замразят заплатите на депутати и министри. Осмиваха ме, ругаха ме, клеветиха ме. Не го направиха. Но поне днес съвестта ми е чиста и мога да кажа: преоблякъл се Илия, пак в тия. Няма промяна, има подмяна. Вижте по-малко

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!