Нинова: Няма нов морал у новите депутати

28.05.2026 / 21:54 4

Няма нов морал у новите депутати. Доказано! Днес си гласуваха в края на юни заплатите им да се увеличат още един път (след увеличението преди седмица)
Днес приеха новия си правилник за работа на Народното събрание.
Край с оправданията и словесните им гимнастики: ама то е заварено положение, не зависи от нас.
Или на защитниците им: те са още нови, дайте им време, да изчакаме да видим.
Край и на двете. По лицемерен и безочлив начин новото мнозинство от депутатите на Радев гласува заплатите на депутатите, премиера, министрите, президента, регулаторите, да растат автоматично на всеки три месеца с ръста на средната заплата. Нов правилник- стар модел.

Този коментар публикува на страницата си във фейсбук лидерът на "Непокорна България" Корнелия Нинова, пише факти.бг.

Ето и още от нейните думи:

Сега най-много да ги замразят след юни, когато ще са скочили над 10 000 евро, за да замажат очите на хората. Замразяване след две увеличения. Двулично и несправедливо.
А цените и този месец вървят нагоре. И осигуровките на работещите ще са нагоре. И новият дълг, който ще вземат е нагоре.
Има ли още наивници, които да вярват , че с новата власт идва нов модел? Вижте какво направи премиерът Мадяр в Унгария. Намали собствената си заплата наполовина и я замрази. И на всички по веригата! Кога ще видим нашите управляващи да направят същото?
Като депутат 4 пъти внасях закон да се намалят и замразят заплатите на депутати и министри. Осмиваха ме, ругаха ме, клеветиха ме. Не го направиха. Но поне днес съвестта ми е чиста и мога да кажа: преоблякъл се Илия, пак в тия. Няма промяна, има подмяна. Вижте по-малко

 

cron1 (преди 2 минути)
Рейтинг: 156310 | Одобрение: -21975
Да се смея ли или да плача - човек без грам морал, да говори за такъв?!? Боже, слез и си прибери вересиите!!!
Марио Кроненберг
kjk (преди 30 минути)
Рейтинг: 209732 | Одобрение: 21097
Те морала си го паркират на жълтите павета преди да влязат в НС!!!
MrBean (преди 51 минути)
Рейтинг: 224126 | Одобрение: -1949
Моралу депутат!? Какво е това ?Няма морал у всеки който влезе в някаква власт..
Серж (преди 1 час)
Рейтинг: 240100 | Одобрение: 48520
Лелеее....ТОЧНО пък ти да говориш за морал у депутатите!...Безсрамница, нагла такава!

