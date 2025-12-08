Нинова: Преправеният бюджет е по-голяма измама от предишния

Булфото

Преправеният бюджет е по-голяма измама от предишния. Това написа във Фейсбук бившият председател на БСП Корнелия Нинова.

1.Привилегированата каста увеличава заплатите си: депутати, министри, регулатори ( 400 души) на всеки 3 месеца автоматично.



2.Правителството прави реверанс на хазартните босове като намалява таксата от 25 на 22%.



3.Младите лекари са излъгани. 260 млн. за заплати са се изпарили.



4. Присъдата с увеличените вноски над работещите е произнесена. Само е отложено нейното изпълнение. Ще плащат 15% повече през 2027 и 2028г.



5. ⁠Майчинството и минималната работна заплата от 2026 до 2028 е замразено.



6. Обезщетението за безработица е замразено.



7. Намаляват парите за образование



8. Дългът остава 10 млрд за 2026г. и расте всяка следваща.



9. Дефицитът в новия бюджет е по- висок от стария със 721млн.



10. Парите за култура са на санитарния минимум.



Не се примирявайте с този грабеж. С тези некадърни и крадливи управляващи ни чака дългова спирала, бедност и неравенства.



Нинова посочи, че протестът ще бъде израз на волята на българите за ред, правила, справедливост и върховенство на закона.

