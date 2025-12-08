реклама

Нинова: Преправеният бюджет е по-голяма измама от предишния

08.12.2025 / 09:55 0

Булфото

Преправеният бюджет е по-голяма измама от предишния. Това написа във Фейсбук бившият председател на БСП Корнелия Нинова. 

Ето какво твърди в поста си Нинова:

1.Привилегированата каста увеличава заплатите си: депутати, министри, регулатори ( 400 души) на всеки 3 месеца автоматично.

2.Правителството прави реверанс на хазартните босове като намалява таксата от 25 на 22%.

3.Младите лекари са излъгани. 260 млн. за заплати са се изпарили.

4. Присъдата с увеличените вноски над работещите е произнесена. Само е отложено нейното изпълнение. Ще плащат 15% повече през 2027 и 2028г.

5. ⁠Майчинството и минималната работна заплата от 2026 до 2028 е замразено.

6. Обезщетението за безработица е замразено.

7. Намаляват парите за образование

8. Дългът остава 10 млрд за 2026г. и расте всяка следваща.

9. Дефицитът в новия бюджет е по- висок от стария със 721млн.

10. Парите за култура са на санитарния минимум.

Не се примирявайте с този грабеж. С тези некадърни и крадливи управляващи ни чака дългова спирала, бедност и неравенства.

Нинова посочи, че протестът ще бъде израз на волята на българите за ред, правила, справедливост и върховенство на закона.

 

