Нинова: Радев е най-голямата ми грешка, от която страда цяла България днес

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Правила съм политически грешки, от които сме страдали аз, партията, кръг хора, но от тази ми политическа грешка страда България днес. Намирам за най-сериозната ми политическа грешка, че съм предложила и работила Радев да бъде избран.

Това каза лидерът на "Непокорна България" Корнелия Нинова в интервю за "Денят с Веселин Дремджиев", цитира OFFnews.bg

По думите ѝ премиерът е автократ и има факти в тази посока.

"Такова е и поведението на цялата му група и на "Прогресивна България". Вижте с какво започнаха по време на изборите – "не гласувайте за другите партии, защото ще останете статистическа грешка"; "партии с отпаднала необходимост"; след това един "умник" щеше да дава думата на журналистите – "аз ще посочвам кой ще говори"; тази грубост с обидите над Теменужка Петкова и депутатката Асиова-Диамант, която защити колегата си Проданов. С Теменужда сме остри опоненти, но когато нямаш аргументи и нападаш опонента си с външните му качества това говори за ... "

Корнелия Нинова коментира и настоящия президент Илияна Йотова. Според нея Йотова е "още от същото" и 132 депутат на ПБ.

Тя много ме изненадва, защото беше различна – умен подготвен човек с характер, но сега се е превърнала във вицепремиер. Чака Радев да каже нещо, за да го повтори. Тя е без собствено мнение и то по ключови въпроси. И в момента нарушава законите и Конституцията, според която се изисква да се свиква КСНС на всеки три месеца, а и сега има належащ въпрос. За мен е изнедада, че тя уж е социален човек, говори се че е лява кандидатура, но в това, което прави, няма нищо ляво. Отказва да наложи вето на Закона за бюджета, пусна Закона за ДОО, където са социалните теми и където е най-големият социален удар по хората. Нищо ляво няма при нея и никаква и социална чувствителност. Подкрепя позицията на Радев за "Боташ", която е "иде ми - дойде ми", подкрепя Киевската декларация пък в Брюксел друго... Превърна се в придатък на премиера с очакването да я подкрепи за президентския мандат и да ѝ докара победа, но авторитет не са прелива, каза тя.

Тя коментира и очевидната "двойнственост" на премиера по въпроси от външната политика.

"Радев каза "ние поддържаме добри отношения с Иран", буквално след часове казва обратното. При него тази двойнственост е по много теми – самолетите през март бяха опасност сега не са, по същия начин с Боташ – уж беше замразен, а турската страна каза, че няма такова нещо. Двойнствеността му особено по отношение на външната политика е убийствена", каза бившият БСП лидер.

Назначенията

"Моделът Борисов" не се разгражда а се надгражда, вкл. и с техните кадри. Правителството на Радев е "Желязков 2", ако гледате кадрите. Двуглавата змия става триглава – вместо модел "Пеевски-Борисов" вече имаме модел "Пеевски - Борисов - Радев". Вчера слушам Борисов казва "ГЕРБ ще се върне на власт". Къде ще се връщаш? Ти не си си тръгвал! Кадрите му са навсякъде, бюджетът е на предишния кабинет, хората и политиките са същите. Радев не е алтернатива, той няма да разгради модела Борисов - Пеевски, той ще го надгради", заяви Нинова.

Партийното строителство

Слушах едно интервю на д-р Цветеслава Гълъбова, която разказва от кухнята за какво става дума. Тя беше председател на Инициативния комитет на Румен Радев за кандидат-президент. През 2022 г. Копринков я вика на разговори и когато тя пита с какви пари ще се прави партия, той ѝ казва: "Не се притеснявай, тези, които даваха парите на Борисов, ще дойдат при нас." - т. е. - олигарсите. Д-р Гълъбова пита "с какви структури ще правим партия" - "Не се притеснявай – вземаме структурите на БСП". Тя беше вътре в кухнята и това тече 2022 г. Тоест още когато Радев е държавен глава, вече се подготвят нещата, за да се прегърне с Борисов и Пеевски и моделът да продължи. Още тогава разбрах, че тръгват да разбиват БСП и стана конфликтът между мен и Радев, нямаше нищо лично, това е причината, каза Нинова и допълни, че очевидно Копринков е човекът, който управлява.

Тя припомни среща с Румен Радев, в качеството му на президент, на която е присъствал и Копринков, на въпроса ѝ защо той е там, Радев отговорил: "Ако той говори, значи говоря аз."

За бюджета

В коментар за приетия Бюджет 2026 лидерът на "Непокорна България" съобщи за нов изтеглен дълг в размер на 100 млн. евро в понеделник, цитирайки съобщение на БНБ.

Новина от БНБ - днес са изтеглили още 100 млн евро заем. До края на годината ще станат 37 млрд и 700 млн. евро. Това е едно от най-критичните места в бюджета. Ние сме държавата с най-бързо нарастващ дълг в Европа. Дефицитът е огромен, парите за покриването на дълга отиват за кражби, оскъпяване на досега същестувавите проекти: с 62 млн. евро за радарите, с 30 млн. евро за пътищата Видин, Макреш и т. н., 600 млн. за проекти без проектна готовност - това е празен чек, това е черната касичка, това са заложените кражби. Нанесоха сериозния удар по икономиката - унищожават икономиката. Рестрикциите са само за средната класа, малкия и среден бизнес, едрата е незасегната. Най-бедните са най-ударени, каза тя.

Корнелия Нинова очерта и най-тревожните моменти в бюджета - удар по бедния, младите семейства, средната класа, осигуряване на пари за олигархията, дългове, които ще се плащат години напред. Според нея този бюджет е катастрофа, благодат за олигархията и за една привилегирована политическа класа.

Защо не намалиха заплатите на бордовете на държавните дружества? Например в енергетиката 5 души в Булгартрансгаз са си разделили 1 млн 118 хиляди лв. за заплати. Същото е и при ВиК - един управителл на ВиК дружество е със 172 00 лв. заплата и това е повсеместно. Ами в горските стопанства? Тези заплати уж щяха да ги регулират, нищо подобно, замразиха минималната заплата. Катастрофа, несправедливост и лъжа – нищо от това, което обещаха, не изпълниха. Дойдоха с декларация "Готови сме, можем и ще успеем" - Не сте готови, не можете и няма да успеете. Трети месец мина те нямат управленска и законодателна програма това и най-некъдрните партии не са си го позволявали. Според мен Радев няма да завърши добре. Той беше избран с много големи очаквания и гласове и разочарованието е много бързо и стремглаво, категорична бе Корнелия Нинова.

Редактор "Екип на Петел",

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