Нинова: Радев е най-голямата ми грешка, от която страда цяла България днес
Кадър Нова тв
Правила съм политически грешки, от които сме страдали аз, партията, кръг хора, но от тази ми политическа грешка страда България днес. Намирам за най-сериозната ми политическа грешка, че съм предложила и работила Радев да бъде избран.
Това каза лидерът на "Непокорна България" Корнелия Нинова в интервю за "Денят с Веселин Дремджиев", цитира OFFnews.bg
По думите ѝ премиерът е автократ и има факти в тази посока.
"Такова е и поведението на цялата му група и на "Прогресивна България". Вижте с какво започнаха по време на изборите – "не гласувайте за другите партии, защото ще останете статистическа грешка"; "партии с отпаднала необходимост"; след това един "умник" щеше да дава думата на журналистите – "аз ще посочвам кой ще говори"; тази грубост с обидите над Теменужка Петкова и депутатката Асиова-Диамант, която защити колегата си Проданов. С Теменужда сме остри опоненти, но когато нямаш аргументи и нападаш опонента си с външните му качества това говори за ... "
Корнелия Нинова коментира и настоящия президент Илияна Йотова. Според нея Йотова е "още от същото" и 132 депутат на ПБ.
Тя много ме изненадва, защото беше различна – умен подготвен човек с характер, но сега се е превърнала във вицепремиер. Чака Радев да каже нещо, за да го повтори. Тя е без собствено мнение и то по ключови въпроси. И в момента нарушава законите и Конституцията, според която се изисква да се свиква КСНС на всеки три месеца, а и сега има належащ въпрос. За мен е изнедада, че тя уж е социален човек, говори се че е лява кандидатура, но в това, което прави, няма нищо ляво. Отказва да наложи вето на Закона за бюджета, пусна Закона за ДОО, където са социалните теми и където е най-големият социален удар по хората. Нищо ляво няма при нея и никаква и социална чувствителност. Подкрепя позицията на Радев за "Боташ", която е "иде ми - дойде ми", подкрепя Киевската декларация пък в Брюксел друго... Превърна се в придатък на премиера с очакването да я подкрепи за президентския мандат и да ѝ докара победа, но авторитет не са прелива, каза тя.
Тя коментира и очевидната "двойнственост" на премиера по въпроси от външната политика.
"Радев каза "ние поддържаме добри отношения с Иран", буквално след часове казва обратното. При него тази двойнственост е по много теми – самолетите през март бяха опасност сега не са, по същия начин с Боташ – уж беше замразен, а турската страна каза, че няма такова нещо. Двойнствеността му особено по отношение на външната политика е убийствена", каза бившият БСП лидер.
Назначенията
"Моделът Борисов" не се разгражда а се надгражда, вкл. и с техните кадри. Правителството на Радев е "Желязков 2", ако гледате кадрите. Двуглавата змия става триглава – вместо модел "Пеевски-Борисов" вече имаме модел "Пеевски - Борисов - Радев". Вчера слушам Борисов казва "ГЕРБ ще се върне на власт". Къде ще се връщаш? Ти не си си тръгвал! Кадрите му са навсякъде, бюджетът е на предишния кабинет, хората и политиките са същите. Радев не е алтернатива, той няма да разгради модела Борисов - Пеевски, той ще го надгради", заяви Нинова.
Партийното строителство
Слушах едно интервю на д-р Цветеслава Гълъбова, която разказва от кухнята за какво става дума. Тя беше председател на Инициативния комитет на Румен Радев за кандидат-президент. През 2022 г. Копринков я вика на разговори и когато тя пита с какви пари ще се прави партия, той ѝ казва: "Не се притеснявай, тези, които даваха парите на Борисов, ще дойдат при нас." - т. е. - олигарсите. Д-р Гълъбова пита "с какви структури ще правим партия" - "Не се притеснявай – вземаме структурите на БСП". Тя беше вътре в кухнята и това тече 2022 г. Тоест още когато Радев е държавен глава, вече се подготвят нещата, за да се прегърне с Борисов и Пеевски и моделът да продължи. Още тогава разбрах, че тръгват да разбиват БСП и стана конфликтът между мен и Радев, нямаше нищо лично, това е причината, каза Нинова и допълни, че очевидно Копринков е човекът, който управлява.
Тя припомни среща с Румен Радев, в качеството му на президент, на която е присъствал и Копринков, на въпроса ѝ защо той е там, Радев отговорил: "Ако той говори, значи говоря аз."
За бюджета
В коментар за приетия Бюджет 2026 лидерът на "Непокорна България" съобщи за нов изтеглен дълг в размер на 100 млн. евро в понеделник, цитирайки съобщение на БНБ.
Новина от БНБ - днес са изтеглили още 100 млн евро заем. До края на годината ще станат 37 млрд и 700 млн. евро. Това е едно от най-критичните места в бюджета. Ние сме държавата с най-бързо нарастващ дълг в Европа. Дефицитът е огромен, парите за покриването на дълга отиват за кражби, оскъпяване на досега същестувавите проекти: с 62 млн. евро за радарите, с 30 млн. евро за пътищата Видин, Макреш и т. н., 600 млн. за проекти без проектна готовност - това е празен чек, това е черната касичка, това са заложените кражби. Нанесоха сериозния удар по икономиката - унищожават икономиката. Рестрикциите са само за средната класа, малкия и среден бизнес, едрата е незасегната. Най-бедните са най-ударени, каза тя.
Корнелия Нинова очерта и най-тревожните моменти в бюджета - удар по бедния, младите семейства, средната класа, осигуряване на пари за олигархията, дългове, които ще се плащат години напред. Според нея този бюджет е катастрофа, благодат за олигархията и за една привилегирована политическа класа.
Защо не намалиха заплатите на бордовете на държавните дружества? Например в енергетиката 5 души в Булгартрансгаз са си разделили 1 млн 118 хиляди лв. за заплати. Същото е и при ВиК - един управителл на ВиК дружество е със 172 00 лв. заплата и това е повсеместно. Ами в горските стопанства? Тези заплати уж щяха да ги регулират, нищо подобно, замразиха минималната заплата. Катастрофа, несправедливост и лъжа – нищо от това, което обещаха, не изпълниха. Дойдоха с декларация "Готови сме, можем и ще успеем" - Не сте готови, не можете и няма да успеете. Трети месец мина те нямат управленска и законодателна програма това и най-некъдрните партии не са си го позволявали. Според мен Радев няма да завърши добре. Той беше избран с много големи очаквания и гласове и разочарованието е много бързо и стремглаво, категорична бе Корнелия Нинова.
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