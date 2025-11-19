Нинова: Сега Киселова да си скъса дипломата!

Редактор: Юлия Георгиева, кадър ФБ

Наталия Киселова да си скъса дипломата на конституционалист и да забрави за преподаването. Към това призова бившият шеф на БСП и депутат Корнелия Нинова от страницата си във фейсбук.

Ето какво пише тя:

Браво на Конституционния съд. Той се произнесе, че Киселова не може еднолично да решава дали да внесе или не за гласуване предложението за референдум.

Сега кой ще понесе отговорност за противоконституционното решение? Киселова да си скъса дипломата на конституционалист. Тя няма морално право да преподава на студенти конституционно право. БСП да поемат политическа отговорност за нейния избор. Въпросът с приемане на еврото е ключов за България. Той трябваше да се реши с референдум. Такова мнение заявих публично още през месец май и времето доказва правотата на такава позиция.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!