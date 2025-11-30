Нинова: Смешни, некадърни, неграмотни! Моделът на Пеевски и Борисов е вреден!

Снимка Булфото

Лидерът на „Непокорна България“ и бивш председател на БСП Корнелия Нинова бе специален гост в „Седмицата на Дарик“ и коментира протестите срещу правителството и срещу опита да се приеме в почивката на пленарното заседание силно критикуваният бюджет за следващата година, както и евентуална политическа формация на президента Румен Радев.

"Моята мотивация да изляза на протеста е отдавнашна, трайна, принципна и последователна срещу модела на управление на ГЕРБ, сега обогатен, така да се каже, с подкрепата и присъствието на Делян Пеевски. Това е модел, който е вреден за България.“

„Бюджетът и това, което е написано в него е само израз на начина на управление на страната, който трябва категорично и коренно да бъде променен. Този протест си мисля, че трябваше да бъде за това и моято убеденност е, че правителството трябва да си ходи. С всеки ден, в който стоят, те нанасят нова и нова вреда на България.“

„Искам да кажа защо този бюджет е различен. Първо, това е първият бюджет, който не е приет на Тристранен съвет. В политическата и парламентарната история, в каквито и да е било кризи, в каквито и формати на управление да е била държавата, винаги Тристранният съвет се е произнасял. За пръв път това го няма. Какво показва? Че няма съгласие между тези, които произвеждат и изкарват парите и тези, които решават как да ги преразпределят към хората.“

„Според мен Борисов иска да се изтегли бюджетът, Пеевски не му дава, защото там са заложени някакви параметри на пари, на кражби, на проекти и така нататък. Борисов е изключително страхлив човек. Аз го виждам в личен контакт. Дори жена да му скочи, той бяга с 200.“

„Този протест беше различен от предишните, които бяха партийни, целенасочени, секторни. Това беше обединен протест. От гняв, имаше много гняв на улицата. Гняв от арогантността на управляващите. Гняв от несправедливостите във всички сфери на живота. И икономическа, и финансова, не беше само бюджет. Обединени хора, млади, стари, от различни професии, от гнева за начина, по който се управлява държавата, по който им се взимат парите, несправедливо се разпределят, по който няма възмездия за извършени престъпления.“

„Просто когато трябваше да обяснят защо управляващите приемат този бюджет, те нямаха смислени аргументи. И измислиха тази опорка, че той е единствено възможният. Разбира се, че не е така. Има много алтернативи на този бюджет.“

„БСП са смешници. Предадоха си идеите, принципите, хората и партията, за да може едни 5 души да станат министри и някакъв кръжец около тях да богатее, да краде от обществените поръчки. Така си го обяснявам. Тези хора са на каишка. Те собствена роля и собствено поведение нямат.“

