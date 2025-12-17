Нинова: Тези хора не трябва да доближават Народното събрание

Редактор: Юлия Георгиева, снимка Булфото

Решението на депутатите да внесат в парламентарната зала за обсъждане удължаване на стария бюджет и едновременно с това втория вариант на нов бюджет за 2026 година извади Корнелия Нинова от нерви и тя избухна във фейсбук с думите:

Такова безумие се случва за пръв път в нашата политическа история. Депутатите внесоха за гласуване удължителен бюджет и редовен бюджет едновременно!!! Безотговорно и нагло. Това е умишлено хвърляне на страната в тотален хаос. Изобщо не ги интересува какво ще стане с хората, с икономиката, с финансовата стабилност. Интересува ги само личния им интерес и касички. Деградирал управленски модел. Заслужават да бъдат изметени всички вкупом и повече никога да не доближават Народното събрание.

