Нинова: Убиват умишлено българската култура

Снимка Фейсбук, Корнелия Нинова

Бивш лидер на политическа партия захапа управляващите.

Политическата фигура Корнелия Нинова отправи остри критики срещу управляващото мнозинство от "Прогресивна България" заради готвени сериозни съкращения във финансирането на културния сектор у нас. В изявление, публикувано днес, 26 май 2026 година, в личния ѝ профил в социалната мрежа Facebook, тя алармира, че от библиотеките, театрите и читалищата се изисква да свият бюджетите си до 90% спрямо нивата от миналата година. По думите ѝ това се случва на фона на продължаващата инфлация и редовното повишаване на възнагражденията на висшите държавни чиновници.

В позицията си Корнелия Нинова отбелязва крещящия контраст между парите за духовност и тези за управлението на страната. Тя определя случващото се като недопустим удар срещу националната идентичност.

"Убиват умишлено българската култура и духовност! Същите "прогресивни" сили, които преди няколко дни, на 24 май, държаха лицемерни патетични речи за език и култура. Днес искат от библиотеки, театри и читалища да си намалят и без това мизерните бюджети на 90% от миналогодишните. При тази галопираща инфлация???", пише лидерът на "Непокорна България" в социалната мрежа.

Според представените от нея данни, докато културните средища са подложени на строги икономии, заплатите на депутати, премиер, президент и министри редовно се увеличават и вече достигат близо 10 000 евро, а служителите в читалищата и библиотеките продължават да работят за минимално възнаграждение.

Критиката се насочва директно към липсата на държавна грижа за материалната база и за хората, които поддържат живи българските традиции в регионите. В текста се извеждат тежките битови условия, в които са принудени да оцеляват местните културни институции, особено в по-малките населени места.

Нинова риторично пита управляващите: "Културата ли ви избоде очите, та посягате първо на читалищата и библиотеките? В най-мрачните времена те са съхранявали и спасявали българщината. Нямало пари. Ами спрете кражбите. Нали щяхте да се борите с олигархията и модела Борисов-Пеевски. Вместо с олигарсите, тръгнахте да се борите с читалищни дейци и актьори." Тя подчертава, че секторът страда от липса на нови кадри, покривите на библиотеките текат, а десетки читалища остават без никакво отопление през зимните месеци.

В края на своя коментар тя припомня, че сектор "Култура" остава най-недофинансираната сфера в държавата, като заделяните за него средства се движат в рамките на едва 0,5–0,6% от БВП, докато по закон и европейски стандарти те трябва да бъдат минимум 1%.

Нинова посочва, че в качеството си на народен представител в миналото е внасяла подобни законопроекти, които обаче не са получили подкрепа поради липса на мнозинство. Към днешна дата политическата формация "Прогресивна България" разполага със самостоятелно мнозинство от 131 депутати в парламента и има пълната власт да коригира тези коефициенти, но вместо това нанася пореден удар върху сектора, пише dunavmost.com.

