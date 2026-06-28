Нинова: Управляващите показват грешен модел на приоритети

Кадър бТВ

„Прогресивна България" бяха избрани за коренна промяна на модела Борисов-ГЕРБ, а по тяхно собствено признание, признават този модел. Във философията на бюджетиране се вижда същият подход и продължаване на политиките на ГЕРБ. Това каза лидерът на "Непокорна България" Корнелия Нинова в предаването "Тази неделя" по бТВ.

Тя посочи за пример увеличението на капиталовите разходи, които не се харчат, а се използват като буфери. Там е заложен най-големият корупционен риск, заяви Нинова.

Втората й критика за бюджета, внесен от "Прогресивна България", е свързан с увеличаването на издръжката на държавната администрация, както и продължаващото влизане в дългова спирала. „Няма нито една икономическа мярка за стабилизиране на икономиката. БНБ вчера влоши прогнозата си за българската икономика - намали ръста от 3 на 2.8%. Увеличи и прогнозата за инфлацията - беше 4, сега върви към 6. Прогнозира, че ще се свие потреблението - единственият крак, на който се държеше икономиката. И най-лошото - прогнозира, че цените ще продължат да растат до края на тази година и в следващите години", посочи Нинова, пише cross.bg.

По думите й управляващите показвали грешен модел на приоритети. Най-много средства са предвидени за отбрана - близо 4 млрд. евро национално финансиране. За култура, образование и наука - 10,5 милиона евро, посочи Нинова.

Обещаха да не вдигат данъците - вдигат ги. Акцизите и винетките са вид данък. Вдигането на осигурителните прагове е вид осигурителна тежест. Обещаха да се борят с неравенствата, да решават томографския проблем - удрят точно в този сектор. замразено е майчинството за втората година, детските надбавки, облекченията за младите семейства, парите за децата с увреждания", посочи Нинова.

Тя критикува и идеята минималната заплата да бъде определяна по сектори, защото от нея зависят много други плащания. Това ще бъде пълен хаос, категорична е тя.

Редактор "Екип на Петел",

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