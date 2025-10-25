Нинова: Управляващите са скандално неграмотни!

снимка Булфото

Корнелия Нинова е шокирана от реакцията на властта за санкциите срещу Лукойл. Управляват ни скандално неграмотни хора, сподели тя пред БНТ.

Нинова изтъкна, че ако беше главен прокурор още вчера е щяла да извика енергийния министър Жечо Станков на разпит, защото е нарушил Закона за запасите от петрол. Има задължителен резерв от 90 дни, който трябва да поддържаме.

Според нея управляващите не са управлявали нищо от реалната икономика, дори будка за вестници или пуканки. Управляващите са по-голяма заплаха за националната сигурност от санкциите срещу Лукойл, заяви лидерът на "Непокорна България".

По мнението й трябва да следваме примера на Германия, която поиска отлагане. Тя предупреди, че Лукойл е сред петте най-големи данъкоплатци в България. Трябва да има ясен план, по думите й.

