Нинова: Увеличението на пенсиите от 1 юли може да не е за всеки

Кадър Фб

Лидерът на "Непокорна България" Корнелия Нинова отправи предупреждение за парите на пенсионерите, цитира Бг он ер.

Ето пълната ѝ позиция:

Отсега предупреждавам, пък който иска да чуе.

Има опасност най-бедните пенсионери, тези с минимална пенсия, да останат без увеличение от 1 юли.

Цялото общество се занимава с този погром върху държавността наречен "домова книга". В парламента се бият, псуват и замерят без грам мисъл за тревогите на бедните хора.

Отгоре на всичко в края на март ще излязат ваканция заради изборите. Същите тези безхаберни депутати оставиха България без бюджет.

Прие се удължителен бюджет, който важи само за първото тримесечие и в него не е предвидено увеличението на минималната пенсия от 322 евро на 346 евро.

Спешно трябва Народното събрание да реши този въпрос в нов закон за удължаване на удължителния бюджет.

Така да има, макар и недостатъчна, глътка въздух за най-бедните и в най-трудно положение възрастни хора.

Проявете поне малко човечност и съпричастност.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!