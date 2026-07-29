Нинова: В президентската институция трябва да има коректив

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Илияна Йотова е 132-ри депутат на "Прогресивна България"! Това заяви пред БНР Корнелия Нинова, лидер на "Непокорна България".

Тя посочи, че формацията ѝ няма да подкрепи настоящия държавен глава на предстоящия вот, пише novini.bg.

"Смятаме, че е продължение на премиера и на политиката на изпълнителната власт. Обезличава президентската институция като се съгласява с всичко, не наложи вето на бюджета, подкрепи разполагането на самолетите, подкрепи двойнствената външна политика по отношение на декларацията в Киев и тази в Париж. В името на подкрепата от "Прогресивна България" за президентския вот се държи безпринципно. В президентската институция трябва да има коректив. Не може всички власти да са в едни ръце", подчерта тя.

От "Непокорна България" няма да издигнат собствен кандидат, който да участва в надпреварата, а ще изберат кого да подкрепят, когато станат ясни всички претенденти за поста.

Нинова обясни защо приема Румен Радев за "най-голямата си политическа грешка": "Има две основни причини. Първата е, че като президент трябваше да е алтернатива и коректив на модела "Борисов-Пеевски". Той се отметна от това и се прегърна с този модел. Вижте му първото служебно правителство, вижте и сегашното – бъкано с герберски кадри. Втората причина е партийната. Още когато бях председател на БСП, Радев започна да разрушава партията, която го издигна и го направи президент".

Тя разкритикува и параметрите на бюджета, предложен от ПБ: "Общата оценка е, че този дефицит е надут, защото са увеличени капиталовите разходи. Дълговете растат главоломно и ни вкарват в дългова спирала. Няма никакви мерки за развитие на икономиката".

Редактор "Екип на Петел",

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