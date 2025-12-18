Нинова: Вкараха текст в трите бюджета, който носи печалба на депутатите и още 250 души

Редактор: Недко Петров

Стопкадър бТВ

Корнелия Нинова е убедена, че общественото недоволство ще става все по-голямо. Тя смята, че скоро настоящите протести заради бюджета, ще бъдат последвани и от социални такива. Причината е, че правителството не може да се справи с високите цени.

Може ли в един и същи ден да внесеш удължителен бюджет от 2025-та, за 2026-та, и редовен бюджет за 2026-а. Това е гавра с народа. И да признаеш, че го внасяш, само за да покажеш, че твоя политически опонент е неадекватен. Това е подигравка с финансова стабилност, с икономически и социални въпроси, и така нататък. Това е някакво безумие. Неслучайно парламентът има 5% доверие, заяви Нинова.

Последната разкри, че трите бюджета – този за 2026-а, преправения и удължителния, са много различни като параметри за брутен вътрешен продукт, за данъци и за ДДС. Но и в трите едно-единствено нещо го има като червена линия.

В трите бюджета има текст, който казва, че заплатите на депутати и на още 250 души в държавата, ще се вдигат автоматично на всеки три месеца, независимо от състоянието на държавата и на икономиката, хвърли бомба в ефира Корнения.

Говоря за заплатите на депутатите, и на онези други висши длъжности в държавата, които зависят от депутатската. Това са конституционни съдии, президент, вицепрезидент, Комисия за защита на конкуренцията, КРС, КЕВР и тези обраслите регулатори, които нищо не вършат, за да се борят със спекулата. На тях автоматично, независимо какъв бюджет се приема, ще им растат заплатите. Ето това е една от причините за истинския народен гняв, който се изля по площадите, добави в „Лице в лице“ Корнелия Нинова.

