Нинова: Забраниха ми да говоря

Редактор: Юлия Георгиева, снимка Булфото

Проблемът в страната ни с безводието се задълбочава с всяка изминала година и макар да се говори за тежкия проблем, решение така и не се намира.

Наистина ли депутатите не се интересуват от темата, която засяга стотици хиляди българи, разказва в свое видеообръщение бившият народен представител от левицата Корнелия Нинова в своя профил във фейсбук.

Ето какво разказва тя:

Ще ви разкажа една лична история от борбата ми с водната мафия, която мори хората години наред. Докато бях министър през 2022 година се заехме и Сметната палата направи одит на обществена поръчка за ремонт и поддръжка на язовири. Докладът констатира тежки нарушения, съмнения за престъпления, безстопанственост, безхаберие, кражби – каквото се сетите. Зарекох се да отида в парламента и да оглася този доклад от трибуната и цялото българско общество да разбере кой краде от живота им и ги обрича на безводие. Докато стигна до парламента обаче получих писмо, с което ми се забранява да говоря. В него пише, че не мога да огласявам данни за извършения одит до приключването на наказателното производство. Оттогава са минали три години и половина. Ни вест, ни кост от наказателно производство. И днес, когато половин милион българи страдат, нямат вода за пиене, къпят се с канчета, носят бидони, ни внушават, че трябва да свикваме с безводието, че това било нормално заради екологични въпроси. Не, няма да свикваме с безхаберието, кражбите, безотговорността на малцина, докато 500 000 страдат. Ще се борим докрай с тази водна мафия, която ни отнема основно човешко право – достъп до питейна вода.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!