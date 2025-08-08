Нинова: Започва война срещу правителството, вървят бурни инструктажи

Редактор: Юлия Георгиева, кадър фейсбук

Правителството убива златната си кокошка. В България съществуват хиляди методики, наредби, правилници, инструкции, за каквото се сетите. Но за пръв път в българската история се появява инструкция “ Какво да правим, ако КПК нахълта в офиса ни”.

За това предупреди на страницата си във фейсбук бившият председател на БСП Корнелия Нинова.

Ето какво още пише тя:

Неправителствени и работодателски организации инструктират фирмите как да реагират, ако върху тях се стовари държавната бухалка.

Вие разбирате ли за какъв прецедент става дума? Бизнесът, тези които произвеждат БВП, се стягат за война с правителството. Гръбнакът на българската икономика са малките, средни и семейни фирми. Без тях няма работни места, няма данъци в бюджета, няма пари за пенсии, болници и социални плащания. Щом тези фирми се самоорганизират срещу управляващите, проблемът е сериозен. Мнозинството на #ГЕРБ-СДС, #БСП-ОЛ, #ИТН и #ДПС - Ново Начало в стремежа си да овладеят всичко, да подчиняват или унищожават фирмите на хората, убиват златната си кокошка.

Особено в този момент на трансформация и преминаване към евро, бизнесът трябва да ти е партньор, а не враг. Казвам го от опит.

Когато бях Министър на икономиката и индустрията, заедно с бизнеса преминахме през най-тежката криза и изведохме за пръв път България на място по индустриално производство в Европа.

С приходите от икономиката изплатихме 22 млрд. лв социални разходи и завършихме годината с под 3% дефицит. Огромна грешка е да смачкаш малкия предприемач, реалния производител. Особено на фона на падащ износ, срив в промишленото производство месеци наред, мита от #САЩ и проблеми в основния ти търговски партньор Германия. Целият модел на това управление е сбъркан - финансово, икономически и социално. И е морално дъно, защото са избрани с фалшификации и управляват в лъжа и демагогия.

Това нещо трябва час по-скоро да се измете и в държавата да се сложат ред, правила, възмездие и справедливост.

