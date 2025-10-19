Нинова сравни икономиката ни с кола на три спукани гуми

Снимка Булфото

Бившият водач на социалистите изригна срещу властта.

Корнелия Нинова, лидер на партия "Непокорна България", направи остра критика към икономическото състояние на страната. В публикация в социалните мрежи тя сравни българската икономика с кола на три спукани гуми, предупреждавайки за предстоящ икономически колапс.

"Представете си кола с три спукани гуми и само една здрава. Такава кола никога няма да потръгне," написа Нинова в профила си във Facebook.

Според лидера на "Непокорна България", промишленото производство се срива 24 месеца подред. През август 2025 г. България отчете най-голям годишен спад сред държавите в Европейския съюз - 8,8%, според данните на Евростат. Това е третият пореден месец, в който страната води по този негативен показател. За сравнение, средният показател за ЕС е ръст от 1,1%.

"Най-напред се пречупи промишленото производство. В последните месеци положението е драматично," заяви Нинова.

Официалните данни на Евростат потвърждават критичното състояние на българската индустрия. Спадът от 8,6% (според прецизираните данни на статистическата агенция) е най-големият в ЕС, следван от Словакия (-6,3%) и Дания (-5%).

Вторият "крак" на икономиката - износът, също показва тревожна тенденция. От началото на годината до август той пада с 5,5% спрямо същия период на 2024 г., според Националния статистически институт. Търговският дефицит скочи до 11,6 милиарда лева, като салдото е отрицателно.

Данните на НСИ показват, че само през август изнесената от България продукция е на стойност 6,5 милиарда лева, което е с 10,2% надолу спрямо август миналата година. Основните спадове идват от износа на метали и горива - два традиционно големи сектора в българската икономика.

Третият "крак" - инвестициите, отчете още по-драматичен спад. Според доклада на Българската народна банка, от началото на годината преките чуждестранни инвестиции намаляват с 10,9% спрямо същия период на 2024 г.

Конкретно, преките чуждестранни инвестиции в България възлизат на 1,537 милиарда евро към края на август тази година. За сравнение, нетният поток на преките инвестиции в страната за първите осем месеца на миналата година е бил 1,725 милиарда евро - или със 188,5 милиона евро повече.

"Здраво остава само потреблението - четвъртият крак. Само то расте 18 месеца подред и е основен двигател на икономиката. Докога ли при този скок на цените? Не можем да разчитаме само на това," предупреди Нинова.

Според данните на НСИ, потреблението наистина е единственият растящ компонент на българската икономика, но Нинова поставя въпроса за неговата устойчивост в условията на висока инфлация.

Лидерът на "Непокорна България" насочи остри критики към сегашното управление на страната. "От лошото икономическо състояние следва финансова криза, уволнения на хора, цялостно влошаване на качеството на живот," заяви тя.

Нинова постави реторичния въпрос дали управляващите нарочно игнорират проблемите, или са "собствено глупави" и некадърни да се справят. "Каквато и да е причината, губи България," подчерта тя.

В края на публикацията си Корнелия Нинова предложи решение: "Спасението е в мощен радикален икономически план за растеж. Той е лесен за написване. Но за неговото изпълнение трябва невежите управляващи да се махат, а умни и доказано можещи хора да поемат управлението на страната."

Бившата министърка на икономиката припомни, че през 2022 г., когато тя беше на този пост в правителството на Кирил Петков, България беше на първо място по индустриално производство в Европа.

Политическият коментар на Нинова идва в момент, когато България продължава да се бори с политическа нестабилност след поредните предсрочни парламентарни избори. Данните от Евростат, НСИ и БНБ потвърждават сериозните предизвикателства пред българската икономика в момента, пише dunavmost.com.

