Нинова за замразените депутатски заплати: Нагло е, трябваше да го направят като в Унгария

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Корнелия Нинова написа коментар в социалната мрежа, свързан с новината от днес, че правната комисия към Народното събрание одобри проекторешение на „Прогресивна България“ (ПБ), с което се предвижда замразяване на заплатите на народните представители, пише Блиц.

"Депутатите си замразиха заплатите след като ги увеличиха и след силен обществен натиск. И го направиха с отвращение. От Прогресивна България заявиха, че това е популизъм и няма да реши нито един проблем. Нагло е! А трябваше да го направят като в Унгария: първо да ги намалят с 40 % и после да ги замразят", написа бившата шефка на БСП.

Редактор "Екип на Петел",

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