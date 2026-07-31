Нирмал Пурджа с пророчески думи часове преди лавината: Мисията се променя

Кадър БТВ

Часове преди да тръгне към връх Броуд Пийк (8047 метра), където бе застигнат от ужасяваща лавина, световноизвестният алпинист Нирмал Пурджа публикува в официалния си профил във Facebook дълго съобщение. Думите в него обаче днес звучат смразяващо пророчески, след като Пурджа и още девет души изчезнаха, а по-късно четири тела бяха открити. До този момент няма информация дали има някой оцелял, а според официалните власти шансовете да бъдат намерени алпинистите живи са почти нулеви, цитира Актуално.

Пророческите думи на Нирмал Пурджа

Ето какво пише Нирмал Пурджа по повод новото си предизвикателство:

МИСИЯТА СЕ ПРОМЕНЯ. КОМПАСЪТ ОСТАВА СЪЩИЯТ.

Това никога не е било в плана. Първоначално планът беше да изкача само G2. Но точно преди да тръгна за Пакистан, прегледах статистиката за моите 8000-метрови върхове. Тогава ми просветна: ако отметна Броуд Пийк, докато съм тук, остава само един – "Чо Ою". Тогава ще стана ПЪРВИЯТ човек в историята, изкачил всички 14 осемхилядника два пъти. Без кислород.

Това не беше планирано. Проектът "Хеттрик" беше в центъра на вниманието, защото носеше по-голяма мисия. Но възможностите не викат: те шепнат на онези, които вече работят в тишина.

Ето тайната, която съм носил през всяка експедиция: никога не съм се състезавал с никого друг. Единствената ми битка беше срещу човека, който бях вчера. Всеки ден, преодолявайки собствените си граници. Защото в момента, в който погледнеш настрани – към това, което правят, казват или постигат другите – се отклоняваш от компаса си. Твоят курс е ТВОЙ. Пази го ревностно.

Те ме критикуваха, когато изкачих 14-те върха без "О"-та по време на "Project Possible". Ако не сте видели какво ми костваше това, гледайте "14 Peaks" в Netflix. Този филм е чистата истина. Бях там, за да извърша множество спасителни операции на алпинисти, изоставени от други експедиции, сам събирах средствата, водех отпред, прокарвах нашите собствени въжени линии, уреждах разрешителното за Шишапангма с Китай, бях в болниците за операцията на майка ми и още много други неща. А сега? Сега се запътвам към двойката без кислород: общо три. Шумът не е спрял. Просто спрях да го слушам.

Към онези, които все още се съмняват: вече изкачих и петте 8000-метрови върха в Пакистан само за 26 дни. Водейки. Като водач. Без кислород. Побивайки рекордите на онези, които побиха моите с кислород. Доказателствата са налице.

Броуд Пийк, не искам нищо друго освен безопасно изкачване и слизане. Не приемам нито една планина за даденост. Нито една. В момента, в който кракът ми напусне базовия лагер, съм на 100%. Винаги е било така. Винаги ще бъде така.

Това е посветено на всички, които бяха с мен дотук. Поддръжници. Критици. Всички вас. Без двете страни няма огън. Затова ви благодаря искрено.

Целта ми никога не е била свързана с мен. Става дума за това, което представлявам. Става дума да покажа на ВАС, че вашите собствени планини – каквито и да са те – могат да бъдат изкачени".

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!