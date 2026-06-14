Ниска избирателна активност до обяд в Гроздьово, без сигнали за нарушения

Снимка: Гугъл мапс

Избирателната активност в село Гроздьово до обяд е достигнала близо 16 процента, като към момента няма постъпили сигнали за нарушения. Това съобщиха от избирателните секции в населеното място, посочва Радио Варна.

В селото са разкрити три секционни избирателни комисии, включително една подвижна секция. Основната част от изборния процес се провежда в ОУ „Христо Смирненски“.

Изборите се провеждат след като предишният кмет подаде оставка. Въпреки това местните жители оценяват положително неговата работа и изразяват надежда, че новоизбраният кмет ще продължи вече започнатите инициативи и проекти в населеното място.

Четирима кандидати се състезават за кметския пост. Жителите споделят, че ги познават добре, което прави избора им по-лесен и информиран.

Редактор "Екип на Петел",

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