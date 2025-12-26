Ниски температури през уикенда – максимум до плюс 5 градуса

Мая Иванова. Кадри: Нова ТВ

В събота и неделя очакваме температурите да са с ниски стойности. Рано сутринта между 0 и минус 5°, а през деня от 0 до плюс 5 градуса, в зависимост от това къде точно се намирате в България, съобщи синоптикът на Нова телевизия, Николай Василковски.

В събота в ранните часове се очертава понижена видимост в ниските райони на страната, предимно покрай водоемите, но облачността бързо се разкъсва.

Около след обяд слънчевите часове ще са повече, съответно облаците разкъсани, валежи разбира се утре не се очакват, допълни той.

В неделя пък се очертава да нахлуе студен атмосферен фронт. Това означава силен вятър, който ще е с доста мощни, студени пориви от запад – северозапад. Ще има и валежи от сняг. Те ще бъдат локални, предимно в северната част на страната.

В дните до Нова година ще остане студено. Рано сутринта температурите ще паднат в някои дни до -7, - 8 градуса.

Съответно през деня се колебаят от нула до максимум пет градуса. Облачност в тези дни със очертава да бъде променлива. Изгледи за снеговалеж за сега ранните прогнози допускат точно на връх Нова година, но те ще бъдат доста оскъдни и на малко места в страната, предимно в северна България, каза Василковски.

