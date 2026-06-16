Ниските изкупни цени на черешите поставят в риск бранша

Стопкадър бТВ

В сезона на черешите ниски изкупни цени поставят в риск бранша, сигнализираха производители.

Тази година те определят реколтата като добра, но алармират, че прекупвачи извиват ръцете им, като им предлагат цени от 70-80 евроцента за килограм.

Някои от тях са на път да се откажат. Те заявиха, че освен вътрешният пазар, те нямат друга алтернатива.

За бране на килограм череши за фабрика се плаща между 0,35-0,45 евроцента в зависимост от количеството.

Когато се бере за пресен пазар цената е между 0,50-0,60 евроцента за килограм. Един от най-големите проблеми освен това са еднодневните трудови договори.

Хората, които берат, не искат да си дават личните карти и така не могат да се сключват договори, пише btvnovinite.bg.

Източник: https://btvnovinite.bg/predavania/tazi-sutrin/niski-izkopni-ceni-na-chereshite-shte-izhvarljat-li-produkcijata-si-proizvoditelite-ot-sliven.html?campaignsrc=clipboard

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