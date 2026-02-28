Снимка Булфото

Ексклузивна вест от столичното летище.

"Нито един от американските самолети не е излетял от летище "Васил Левски" в София, заявиха от „Ръководство на въздушното движение“ (РВД).

Подобно изявлението направиха и от оператора на столичната аерогара.

Изявите дойдоха заради появили се слухове в социалните мрежи, че самолетите на САЩ са излетели от аерогората в София заради операцията в Иран, пише novini.bg.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!