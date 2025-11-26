Ниво 1: Времето полудява в четвъртък, карта на България

Пиксабей

ВАЖНО!! ОЧАКВАМЕ ВЛОШАВАНЕ НА СИНОПТИЧНАТА ОБСТАНОВКА НА 28.11

Екипът на Meteo Balkans издаде карта с предупреждения за лошо време, които са валидни за 27 ноември 2025г.

/ НИВО 1/

Издаваме този код за проливни или “обложни” валежи. Валежите на изолирани места над посочените райони ще са значителни по количества. Очакваните валежи могат да достигнат до 25-40 л./кв.м

Предупреждение за очакван интензивен снеговалеж

Предупреждение за опасно време

/НИВО 2/

Валежите на много места над посочените райони ще са значителни по количества. Ще има условия за внезапни наводнения и силни пориви на вятъра. Висок е и рискът от материални щети. Очакваните валежи ще са между 50-80л/кв.м.

Силен снеговалеж (10-30cm)

Предупреждение за интензивни валежи от сняг. Този код се издава, тъй като за кратко време снежната покривка ще надмине 10 см. Очакваме усложняване на пътната обстановка. Ще има условия и за виелици и навявания!

През нощта срещу четвъртък, над по-голямата част от страната времето ще е преобладава разкъсана облачност, а в равнините и низините и мъгливо. Над Западна България се очакват валежи от дъжд, като по-интензивни ще бъдат явленията след полунощ и към сутринта над Югозападна и Южна България. Там и явленията ще са съпроводени и от гръмотевици.

Вятърът в Дунавската равнина ще се ориентира от северозапад и ще е умерен и с него ще нахлува студен въздух, очакваните температури ще са по-ниски - между 4° и 7°., особено в крайните северозападни райони. В останалата част от страната вятърът ще остане от южната компонента и поривист. Преобладаващите минималните температури ще са между 9° и 12°, а максималните ще са между 15° и 22°

През деня по-значителни по количества ще са валежите в Югозападна и крайните южни райони, като на места не е изключено дори да прегърми. Към края на деня в Централна Северна България ще започнат валежи от дъжд. А през нощта срещу петък и над Източна България. През ден в Дунавската равнина ще е предимно облачно, мъгливо със слаби валежи от дъжд.

Времето в София

През нощта срещу четвъртък от югозапад ще започнат валежи от дъжд. Минималните температури ще са между 8-10°С. През деня в четвъртък с прекъсвания ще превалява уметен дъжд. По-значителни ще са валежите в района на Благоевград, Сандански, Кюстендил, Перник и Драгоман. През деня максималните температури ще бъдат около 8-9°С. Ще духа умерен югозападен вятър, но към края на деня ще се ориентира от северозапад и ще отслабне.

Времето в планините - условията за туризъм ще са лоши!

През нощта срещу четвъртък ще е предимно дъждовно и мъгливо. Очакват се и валежи от сняг, под 1900-1700 м - от дъжд. Вятърът ще се ориентира от юг- югозапад и ще се усили. Значителни валежи се очакват в Рила и Пирин и Централна Стара планина. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 6°С, на 2000 метра – около 0°С.

Времето по Черноморието

През нощта срещу четвъртък времето ще е предимно облачно. Слаби валежи от дъжд се очакват по Южното Черноморие. През деня в четвъртък и с временни разкъсвания на облачността. След обяд, ще превалява слаб до умерен дъжд и по Южното Черноморие. Максималните температури ще са 18°-22°С. Температурата на морската вода е около 15-16°С. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Времето на Балканите

През следващите дни Балканите ще са под влияние на циклон, разположен над централните и югозападни части от полуострова. На много места над Югозападна и Централните Балкани ще превали. По Адриатическото крайбрежие се очакват и гръмотевици.

