Нивото на Дунав при Русе е спаднало с 4 см за последното денонощие

кадър: Петел

Нивото на река Дунав в българския участък остава критично ниско и продължава тенденцията към спад. При Русе тази сутрин е отчетен воден стоеж от минус 97 см спрямо условната кота нула, предаде БГНЕС, позовавайки се на данните на Изпълнителната агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“ за 6 август.

Ниски водни нива се отчитат и при останалите основни хидрометрични станции – Видин (-26 см), Лом (-11 см), Оряхово (-89 см), Никопол (-5 см), Свищов (-44 см) и Силистра (-79 см). Температурата на водата по българския участък е между 26 и 28 градуса.

В значителна част от българския участък на Дунав – между речните километри 374 и 610 – продължават да действат намалени габарити на фарватера заради ниските водни нива. В редица критични участъци плавателният път е с намалени дълбочини и ширина, което налага ограничения за корабоплаването и изисква плавателните съдове да се съобразяват с допустимото газене.

Редактор "Екип на Петел",

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