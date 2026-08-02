Нивото на Дунав продължава да спада, най-ниско е при Русе

кадър: Петел

Водните нива на река Дунав в българския участък остават ниски и на места продължават да се понижават, предаде БГНЕС, позовавайки се на данните от хидрометеорологичните станции към 2 август, неделя.

Най-нисък воден стоеж е отчетен при Русе – минус 91 см, като за последното денонощие нивото е спаднало с още 2 см. При Оряхово водният стоеж е минус 78 см, а при Силистра – минус 76 см. В Ново село е отчетено ниво от минус 57 см, като понижението за 24 часа е 8 см – най-голямото сред наблюдаваните станции.

Отрицателни стойности са регистрирани още при Свищов – минус 37 см, и при Видин – минус 14 см. При Лом водният стоеж е 4 см, а при Никопол – 5 см.

За последното денонощие нивото на реката е останало без промяна при Оряхово, Свищов и Силистра. При Лом и Никопол е отчетено понижение с по 1 см, а при Видин – с 4 см.

Водното количество при Ново село е 1539 куб. м в секунда, при Лом – 1627 куб. м в секунда, а при Оряхово – 1608 куб. м в секунда. При Свищов дебитът е 1656 куб. м в секунда, при Русе – 1738 куб. м в секунда, а при Силистра – 1777 куб. м в секунда.

Температурата на водата по българския участък на Дунав е между 25,9 и 27,1 градуса. Най-топла е водата при Русе – 27,1 градуса, а най-ниска температура е измерена при Ново село – 25,9 градуса.

По данни на Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“ са в сила ограничения заради намалени габарити на фарватера в участъка от речен километър 374,10 до 610,00.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!