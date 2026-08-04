Нивото на Дунав спадна още, плавателни съдове засядат

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Много конвои продължават да изчакват преминаване през най-критичните участъци на река Дунав заради ниските водни нива, а в няколко района има и заседнали кораби извън плавателния път. Това съобщи изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“ (ИАППД) Ивелин Занев.

Той съобщи още, че към днешна дата нивото на реката при Русе е минус 94 сантиметра, което е с два сантиметра по-ниско спрямо предходното денонощие. Прогнозите са до края на седмицата то да достигне минус 100 сантиметра.

При Свищов нивото е минус 30 сантиметра, при рекордно измерени минус 55 сантиметра, а при Лом е минус 4 сантиметра при досегашен рекорд от плюс 11 сантиметра. Занев отбеляза, че предишните рекордно ниски стойности са били регистрирани през септември, докато сега те се наблюдават още в началото на август. Според него маловодието вероятно ще се задържи поне още месец, като развитието на обстановката ще зависи от метеорологичните условия, предаде БТА.

По думите му заседнали плавателни съдове има в районите на Белене, Сомовит и село Гарван край Силистра. Те обаче се намират извън границите на корабоплавателния път и не възпрепятстват движението по фарватера, като изчакват подобряване на навигационните условия.

Занев отбеляза, че пасажерският кораб, който заседна миналата седмица в района на видинското село Гомотарци и впоследствие се наложи евакуация на пътниците със съдействието на Гранична полиция, вече е освободен и е продължил плаването си в сръбския участък на Дунав.

Изпълнителният директор на ИАППД обясни, че много плавателни съдове и конвои остават в изчакване заради недостатъчните дълбочини в критичните участъци. Към момента минимално измерената дълбочина при Белене и Батин е около 1,6 метра, а в останалите участъци – 1,8 метра и повече. Това не позволява преминаването на по-тежко натоварени кораби, които предпочитат да изчакат по-благоприятни условия.

"Ситуацията в района на Белене е притеснителна, защото нивото е наистина много ниско. Виждат се много новообразувани пясъчни коси. Корабоплавателният път там е с широчина около 60 метра и минимална дълбочина 1,6 метра. В района има и заседнала баржа, която се обслужва от друг плавателен съд", каза още Занев.

По думите му корабоплаването няма да бъде спирано по административен ред. Възможно е обаче част от корабособствениците сами да преустановят превозите си, ако преценят, че при настоящите условия те са икономически нерентабилни.

Занев посочи, че агенцията извършва целогодишен мониторинг на нивата и дълбочините, поддържащо удълбочаване на плавателния път, маркиране на фарватера и използва виртуални буйове за подпомагане на навигацията. По думите на Занев обаче това са краткотрайни, в най-добрия случай - средносрочни, мерки и е необходимо да се търсят по-мащабни хидроинженерни решения за справяне с проблема.

Във връзка с появили се спекулации, че изпускането на шлюзовете при „Железни врата“ би подобрило обстановката, Занев заяви, че към момента съоръженията не са запълнени на сто процента и дори подобно действие не би имало толкова голям ефект, колкото се предполага.

По отношение на круизните кораби той обясни, че повечето от тях са с газене между 1,6 и 1,8 метра и не предприемат риск да преминават през най-критичните участъци.

Занев коментира и ситуацията с АЕЦ „Козлодуй“, като увери, че централата разполага със строги протоколи за сигурност и се поддържа постоянна координация с нея. По думите му към момента вода в канала към охлаждащата система има и не съществува проблем.

Редактор "Екип на Петел",

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