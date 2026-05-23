Нивото на река Осъм в Троян е достигнало 384 см., в Черни Осъм е на критичния максимум

Нивото на река Осъм в Троян е достигнало 384 см към 6:00 ч. сутринта, съобщи Мартин Мачев, директор на Национален институт по метеорология и хидрология (НИМХ) – филиал Плевен. След това е започнало е да спада и два часа по-късно вече е 353 см.

По думите на Мачев в село Черни Осъм реката е с много високо ниво и е на критичния максимум, предаде БТА.

В Ловеч река Осъм към 8:00 ч. сутринта е достигнала 229 см и продължава да се покачва. На левия бряг на едно място водата е излязла от преливника, видя репортер на медията.

В Тетевен река Бели Вит е 298 см, като нивото ѝ също продължава да се покачва. За сравнение – вчера сутринта са измерени 103 см, посочи Мачев. Река Бели Вит е достигнала 148 см, повишението продължава.

Директорът на НИМХ – филиал Плевен добави, че през последното денонощие най-голямо количество дъжд е паднало в Априлци – 86 литра/кв. метър. Кметът на Априлци ин. Тихомир Кукенски обяви и бедствено положение на територията на общината. В Угърчин са измерени 72 л/кв. м, в Черни Осъм - 71 л/кв. м, в Чифлик – 63 л/кв. м, в Шипково – 59 л/кв. м, в Лесидрен – 43 л/кв. м, в Рибарица – 42 л/кв. м, в Ябланица – 26 л/кв. м.

Измереното количество дъжд за 24 часа в областния център Ловеч е 22 л/кв. метър.

Валежите продължават и през деня, те са основно в Предбалкана, добави Мартин Мачев.

За Ловешка област е издаден жълт предупредителен код за значителни валежи.

Над 20 сигнала са получени тази нощ за наводнени дворове, мазета и помещения, основно в троянските села Орешак и Черни Осъм и имоти в началото на Троян, съобщиха от Областната дирекция (ОД) на МВР в Ловеч. Постъпили са няколко сигнала и от Априлци, където кметът инж. Тихомир Кукенски съобщи за няколко излезли от коритата си реки. Там от дома си е евакуирана и възрастна жена. Към момента няма сигнали за други хора, които да са в опасност или да се нуждаят от евакуация, посочиха от полицията.

Правят се опити с тежка техника да бъдат изместени две дървета, препречили коритото на реката в с. Орешак.

Има отделни сигнали в Тетевен, но към момента положението е под контрол. Подобно е положението и в Ловеч.

"Компетентните служби работят активно по отстраняване на проблемите и постепенно разчистване на засегнатите участъци и възстановяване на проходимостта на пътищата. Искаме да успокоим всички жители, че ситуацията се следи непрекъснато и се предприемат необходимите действия за нормализиране на обстановката във възможно най-кратки срокове", каза кметът на с. Черни Осъм Марин Сираков.

Кметът на Троян Донка Михайлова обяви, че свиква кризисен щаб.

