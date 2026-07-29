Нивото в река Дунав е 1,30 м по-ниско от определеното от Дунавската комисия

кадър: Петел

Критично нива са нивата на река Дунав в българския и румънския участък - с 1,30 м по-ниско от определеното от Дунавската комисия, както и по цялата река. Подобряват се рекордите за намаляването на нивото на водата по Дунав, съобщи в ефира на БНР изпълнителният директор на ИА "Проучване и поддържане на река Дунав" в Русе Ивелин Занев.

А движението на фериботите е спряно.

Преди 8 дни инж. Занев е прогнозирал и предупредил, че нивата за критично ниски:

"Наблюдаваме тревожна тенденция в последните няколко седмици. Към вчерашна дата са подобрени негативния рекорд в основните хидрометрични станции. Притеснителното е, че досегашните рекорди са регистрирани в края на август, началото на септември. А сега сме края на юли."

Той посочи, че нивото на реката намалява всяко денонощие, но се наблюдава и тенденция на задържане и "спадът е в рамките 1 -2 см".

"Сега сме края на юли и сега нивото при Русе е - 85 см, а досегашният исторически минимум е 73 см през септември. В края на юли никога не са измервани такива дълбочини. Ако тези прогнози за сухо време продължат до септември стойностите ще се понижат и това е сериозен сигнал за нас да предприемаме действия. За корабоплаването спадът на нивото, който наблюдаваме по цялото поречие на Дунав, не само българския участък е интересно", каза още инж. Занев.

Морска администрация и Гранична полиция са извели вчера хората от заседналия круизен кораб – 186 пътници и 52 души екипаж. Закарани са до румънско летище. Няма пострадали хора, но се отчита, че вероятната причина за инцидента по Дунав е човешка грешка, защото круизният кораб е излязъл от морския път, обясни директорът на ИА "Проучване и поддържане на река Дунав".

"Газенето на плавателния съд е било добро 1,70 м, а ограничението е било 1.90 м. Поради вероятно човешка грешка корабът излиза от плавателния път", допълни той.

Редактор "Екип на Петел",

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