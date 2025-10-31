Ноември започва с аномалия

Пиксабей

Метеоролозите очакват продължение на сиромашкото лято

България ще посрещне първия ден на ноември с пролетна топлина и слънчево време. Температурите ще достигнат между 19 и 24 градуса, което е значително по-високо от обичайното за сезона, съобщават от Националния институт по метеорология и хидрология, предаде Дунав мост

Нощта ще премине предимно ясно и тихо, като над южните райони ще има разкъсана висока облачност. На места в равнините и по долините на реките ще се образува мъгла. Минималните температури ще бъдат между 3 и 8 градуса, по Черноморието до 10 градуса, а в София - около 3 градуса.

В събота ще е слънчево с разкъсана висока облачност. Преди обяд на места в равнините все още ще има мъгла, която ще се разсее с изгрева на слънцето. Ще бъде почти тихо или със слаб вятър от югоизток. Максималните температури ще достигнат между 19 и 24 градуса в различните райони на страната, като в София термометрите ще показват около 20 градуса.

Атмосферното налягане ще се задържи малко по-високо от средното за месеца, което благоприятства устойчивото слънчево време.

Планини и Черноморие

В планините също ще е слънчево със слаб вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 17 градуса, а на 2000 метра - около 10 градуса.

По Черноморието ще е предимно слънчево, като преди обяд на отделни места ще има намалена видимост поради мъгла. Ще духа слаб югоизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 18 и 20 градуса. Температурата на морската вода е 16-18 градуса, а вълнението на морето ще е 1-2 бала.

Според синоптик Анастасия Кирилова от НИМХ, цитирана от БТА, през първите десет дни на ноември температурите ще бъдат по-високи от обичайните за сезона. Това продължава тенденцията на така нареченото "сиромашко лято", което започна в края на октомври.

