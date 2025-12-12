реклама

Нокаутираха Кубрат Пулев в Дубай

12.12.2025 / 22:58 1

кадър: Бтв

Кубрат Пулев беше нокаутиран от Мурат Гасиев в шестия рунд на сблъсъка в Дубай. 

Българинът загуби регулярната титла на WBA, мощен ляв го повали в шестия рунд.

Така българинът загуби регулярната титла на WBA.

А руснакът - с 12 години по-млад и с 10 килограма по-лек, постигна най-големия успех в кариерата си, предава Бтв Спорт.

 

kris (преди 4 минути)
Голем го вадеше, ама мек....!!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!

