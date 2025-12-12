Нокаутираха Кубрат Пулев в Дубай
12.12.2025 / 22:58 1
кадър: Бтв
Кубрат Пулев беше нокаутиран от Мурат Гасиев в шестия рунд на сблъсъка в Дубай.
Българинът загуби регулярната титла на WBA, мощен ляв го повали в шестия рунд.
Така българинът загуби регулярната титла на WBA.
А руснакът - с 12 години по-млад и с 10 килограма по-лек, постигна най-големия успех в кариерата си, предава Бтв Спорт.
За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!