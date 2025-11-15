Нокаутираха българската звезда в кикбокса Стоян Копривленски В Токио

Кадър БТВ, архив

Стоян Копривленски отпадна на полуфиналите на турнира К-1 World Max в японската столица Токио и не успя да стигне до втора световна титла.

Българската звезда в кикбокса надделя над тайландеца Херкулес с 3:0 съдийски гласа в първия си двубой от надпреварата до 70 килограма, след като доминираше и в трите рунда на старта на защитата на световната си титла в К-1.

31-годишният бургазлия се изправи срещу нидерландеца Дарил Вердонк във втория си двубой, но въпреки че имаше превъзходство в първите два рунда и водеше в резултата, той беше нокаутиран в началото на третата част и срещата беше прекратена.

Така Копривленски не успя да защити световната си титла на К-1, предава БТА.

Състезанието в Токио се провежда с нестандартен формат, като са необходими три победи в един ден, за да стигнеш до трофея.

