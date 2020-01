Номинациите за "Оскар" 2020: Пълна доминация на "Жокера"

Номинациите за най-престижните кино награди вече са ясни, а изненади почти нямаше. В почти всички категории доминираха "Жокерът" на Тод Филипс "Ирландецът" на Мартин Скорсезе, "Имало едно време в Холивуд..." на Куентин Тарантино и "Джоджо Заека" на Тайка Уайтити.

"Жокерът" води с 11 номинации за престижната статуетка, като за "Най-добър филм" ще се състезава с "Форд срещу Ферари", "Ирландецът", "Джоджо заека", "Жокера", "Малки жени", "Брачна история", "1917", "Имало едно време в Холивуд..." и "Паразит".

В категорията за най-добър режисьор са отличени Мартин Скорсезе ("Ирландецът") , Тод Филипс ("Жокера), Сам Мендес (1917), Куентин Тарантино ("Имало едно време в Холивуд...") и Бонг Джуун-хоу ("Паразит), пише Dnes.bg.



Ето ги и останалите номинации:

Най- добра актриса в главна роля:

Синтия Ериво – "Хариет"

Скарлет Йохансон – "Брачна история"

Сърша Ронан – "Малки жени"

Чарлийз Терон– "Бомба със закъснител"

Рене Зелуегър – "Джуди"

Най-добър актьор в главна роля:



Антонио Бандерас – "Болка и величие"

Леонардо ди Каприо – "Имало едно време в Холивуд"

Адам Драйвър – Marriage Story

Хоакин Финикс - "Жокера"

Джонатан Прайс – "Двамата папи"



Най-добра актриса в поддържаща роля:



Кати Бейтс – Случаят „Ричард Джуъл"

Лора Дърн – Брачна история

Скарлет Йохансон– "Джоджо заека"

Флоренс Пу – "Малки жени"

Марго Роби – "Бомба със закъснител"



Най-добър актьор в поддържаща роля:



Том Ханкс – "Прекрасен ден в съседство"

Антъни Хопкинс – "Двамата папи"

Ал Пачино – "Ирландецът"

Джо Пеши– "Ирландецът"

Брад Пит –"Имало едно време в Холивуд..."

Най-добър чуждоезичен филм:



Corpus Christi (Полша)

Honeyland (Северна Македония)

Les Miserables (Франция)

"Болка и величие" (Spain)

"Паразит" (Южна Корея)



Оригинален сценарий:



"Вади ножовете"

"Брачна история"

1917

"Имало едно време в Холивуд..."

"Паразит"

Най-добър адаптиран сценарий:



"Ирландецът"

"Джоджо заека"

"Жокера"

"Малки жени"

"Двамата папи"

Ной-добра оригинална песен:



"I Can't Let You Throw Yourself Away" – Toy Story 4

I'm Gonna Love me Again – Rocketman

I'm Standing With You – Breakthrough

Into the Unknown – Frozen II

Stand Up – Harriet

Най-добра анимация:

"Как да тренираш дракон: Скритият свят"

"Изгубих тялото си"

"Клаус"

"Липсваща връзка"

"Играта на играчките 4"

Най-добра прическа и грим:



"Бомба със закъснител"

"Жокера"

"Джуди"

"Злодеида"

1917



Най-добри визуални ефекти



"Отмъстителите: Краят"

"Ирландецът"

"Цар лъв"

1917

"Междузвездни войни: Възходът на Скайуокър"

Операторско майсторство:



"Ирландецът"

"Жокера"

"Фарът"

1917

"Имало едно време в Холивуд..."

Монтаж:



"Форд срещу Ферари"

"Ирландецът"

"Джоджо заека"

"Жокера"

"Паразит"

Най-добра сценография:



"Ирландецът"

"Джоджо заека"

1917

"Имало едно време в Холивуд..."

"Паразит"

Най-добри костюми



"Ирландецът"

"Джоджо заека"

"Жокера"

"Малки жени"

"Имало едно време в Холивуд..."

Best Sound Mixing&

"Към звездите"

"Форд срещу Ферари"

"Жокера"

1917

"Имало едно време в Холивуд"

Best Sound Editing



"Форд срещу Ферари"

"Жокера"

1917

"Имало едно време в Холивуд"

"Междузвездни войни: Възходът на Скайуокър"

Оригинален саундтрак:



"Жокера"

"Малки жени"

"Брачна история"

1917

"Междузвездни войни: Възходът на Скайуокър"

Най-добра късометражна анимация:



Dcera (Daughter)

Hair Love

Kitbull

Memorable

Sister

Най-добър късометражен филм:



Brotherhood

Nefta Gootball Club

The Neighbours' Window

Saria

A Sister

