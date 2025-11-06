Номинираният за шеф на НАСА предлага мисия до Марс през 2026 г.

Снимка: Пиксабей

Номинираният от президента на САЩ за шеф на НАСА - милиардерът Джаред Айзъкман, предложи да се изпрати безпилотна мисия до Марс още през следващата година, съобщи агенция Ройтерс, цитирайки агенция Блумбърг.

Блумбърг твърди, че разполага с откъси от плана "Проект Атина", подготвен от Айзъкман.

В документа се посочва, че една от компаниите, способни да помогнат на САЩ да изпрати мисия до Марс, може да бъде "СпейсЕкс" на милиардера Илон Мъск. Освен това се споменава възможно сътрудничество на НАСА с компаниите "Блу Ориджин", "Рокет Лаб" и "Аксиом Спейс", посочва БТА.

Айзъкман по-рано потвърди съществуването на "Проект Атина" и целите на президента в областта на Космоса.

