Нора Недкова отпадна от Hell’s Kitchen преди големия финал

Фотомоделът Нора Недкова завърши на трето място в звездната надпревара в Hell’s Kitchen.

Тя се изправи срещу своята съперничка Славена Вътова в решаващ кулинарен дуел, където не успя да се справи достатъчно добре с поставената от шеф Ангелов задача. Денят в Кухнята на Ада започна с предизвикателство за Черни куртки и най-близките им хора.

Най-успешно се представи дуото на Събков и майка му Пепи.

Денисиньо и неговата половинка Айсен, както и Спирова и нейната майка Цветанка, заслужиха комплименти за работата си. За награда победителите получиха специална вечеряизненада, към която се присъедини и Трифонова.

Вечерта продължи със звездния полуфинал, който противопостави пианиста Евгени Генчев, фотомодела Нора Недкова и “Мис България 2006” Славена Вътова.

Те трябваше да готвят по двойки с тримата претенденти за голямата награда, като всеки отбор разполагаше с обща куртка.

Победата извоюва Евгени, а към него във финала ще се присъедини Славена.

