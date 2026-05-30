Нормален е трафикът на граничните пунктове
Нормален е трафикът на граничните пунктове и преходи със съседните държави, съобщават от Главна дирекция „Гранична полиция" - МВР на сайта си. Информацията е към 6:00 ч. тази сутрин.
На границата с Румъния, на граничния преход Русе - Гюргево се извършват ремонтни дейности в българския участък от мостовото съоръжение. Движението се регулира.
През граничните преходи „Рудозем", „Златоград", „Маказа" и „Ивайловград" преминават леки автомобили и микробуси до 3,5 тона. През граничните преходи „Кулата", „Илинден" и „Капитан Петко войвода" преминават леки автомобили, автобуси и товарни автомобили, пише cross.bg.
Трафикът е нормален на всички гранични контролно-пропускателни пунктове (ГКПП) по границите с Турция, Република Северна Македония и Сърбия.
