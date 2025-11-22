Нормализира се обстановката в Разлог и Петрич след бурята

илюстрация: Булфото

Проливните дъждове наводниха улици и жилища в област Благоевград. Градската река в Разлог излезе от коритото си, а в Петрич имаше гръмотевична буря и градушка.

Към 9 часа сутринта на 22 ноември продължава да вали, но дъждът не е така проливен. Не така беше обаче снощи, когато Петрич и Сандански бяха залети от водната стихия. Тежка техника, екипи на пожарните служби и на общинските аварийно-спасителни групи отводняваха мазета, улици, пътища и мостови съоръжения, като в Петричко имаше и свличане на земна маса между населени места.

Заради топлото време падна и градушка, която обаче беше за кратко, допълва БНР.

Малко преди полунощ градската река в Разлог Язо излезе от коритото си и заля улицата, по която минава канала. Заради реалната опасност да залее и сгради аварийните екипи струпаха техника, с която отклониха водата, преди реката да стигне до града. Няма сериозни щети, каза кметът на Разлог Красимир Герчев.

От областната пожарна служба заявиха, че са реагирали на десетки сигнали както за наводнени къщи и улици, така и за пожари, причинени най- вероятно от къси съединения по време на бурята.

От областния щаб по бедствия и аварии са издали предупреждения към всички общини за постоянно наблюдение на планинските реки и язовирите в района.

