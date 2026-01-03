кадър: Бтв

Нормализира се обстановката във Враца след ураганния вятър тази нощ.

В момента силата му е намаляла, но продължава да има много силни пориви. Към 8:00 часа тази сутрин не е имало ток в с. Бели извор и частично в селата Бистрец и Чирен, но дежурните екипи са на терен и по авариите се работи, казаха за БТА от общинската администрация. Има паднали електрически стълбове, дървета, счупени клони, обърнати контейнери за смет и една спирка на градския транспорт, свалена е и част от коледната украса на града.

От Община Враца призовават да не се излиза, ако не е наложително, защото продължава да има опасност от падащи предмети.

Според информацията поривите на вятъра през нощта са надхвърлили 120 км/ч. Кризисният щаб на Община Враца е в пълен състав и координира действията на терен, където работят екипи на Гражданска защита, БКС, полицията, общинският инспекторат, както и служители на администрацията, като щетите се обработват по приоритет. Сигнали се приемат на дежурния телефон: 088 5118857.

