Норовирус зарази 125 пътници и екипажа на круизен кораб

Кадър БНТ, архив

Повече от 120 пътници и членове на екипажа на круизния кораб на компанията Princess Cruises, който акостира в Сан Франциско, САЩ в четвъртък, са се заразили със стомашен вирус по време на плаването, съобщиха федералните здравни власти на САЩ, цитирани от ABC News.

Корабът Ruby Princess е изпълнявал 20-дневен двупосочен круиз от Сан Франциско до Канада и Аляска, когато 102 пътници и 23 членове на екипажа са били поразени от норовирус, съобщиха от американския Център за контрол и превенция на заболяванията.

Норовирусът е силно заразен и често се разпространява чрез храна или чрез замърсени повърхности, особено при струпване на много хора. За повечето хора заболяването протича краткотрайно, но може да бъде опасно за хора със съпътстващи заболявания, малки деца и хора на възраст 65 и повече години.

Според Центъра симптомите включват внезапно повръщане, диария и болки в стомаха, които могат да продължат до три дни.

Огнището на заразата на борда на Ruby Princess, който е отплавал на 12 юни, е било докладвано на Центъра в събота. Здравните власти уточняват, че не всички заразени са били болни по едно и също време, нито когато корабът е пристигнал или е напуснал пристанище.

По данни на Центъра на борда на Ruby Princess са пътували общо 3032 пътници и 1144 членове на екипажа.

От Princess Cruises съобщиха в официално изявление, че екипажът е реагирал незабавно и е въвел засилени санитарно-хигиенни мерки на територията на целия кораб.

Компанията допълни, че преди следващото отплаване, насрочено за по-късно в четвъртък, корабът ще бъде основно почистен и дезинфекциран.

От началото на годината досега в обхвата на наблюдението на Центъра са регистрирани 7 огнища на заболявания на борда на круизни кораби, като в повечето случаи причинителят е норовирус, съобщиха здравните власти.

Повечето огнища на норовирус възникват, когато вече заразени хора предават вируса на други чрез пряк контакт, например при споделяне на храна или прибори за хранене. Заразата може да се разпространи също чрез замърсени храни, вода или повърхности.

Честото миене на ръцете е от ключово значение за предотвратяване на заразяване с норовирус, особено след използване на тоалетна или преди хранене и пиене. Най-ефективно е ръцете да се измиват със сапун и вода, като се търкат в продължение на поне 20 секунди.

Използването само на дезинфектант за ръце не е достатъчно ефективно срещу норовируса, пише btvnovinite.bg.

Редактор "Екип на Петел",

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