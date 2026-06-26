Норвегия 1:3 Франция на почивката след хеттрик на Дембеле

кадър: БНТ

Норвегия и Франция играят при резултат 1:3 в Бостън в мач от третия кръг на груповата фаза. Усман Дембеле откри резултата в седмата минута и се разписа още веднъж в 20-ата минута. Тело Оосгор върна едно попадение секунди след втория гол, а Дембеле оформи своя хеттрик в 32-ата минута.

Срещата започна на изключително високо темпо, а основната причина бяха играчите на Франция. Още в 21-ата секунда Мбапе удари греда след пробив отдясно и мощен удар. Атаките на "петлите" се редяха една след друга и Коне можеше да се разпише. Халфът отправи хубав удар от въздуха, но Селвик успя да го отрази.

Доминацията на французите доведе до гол в седмата минута. Мбапе намери отлично Дембеле, а той с прекрасен удар откри резултата. Попадението не промени подхода на символичните гости в този мач. Те с лекота преодоляваха защитата на съперника. Следващата отлична ситуация се откри пред Олисе, който получи топката от Мбапе. Бранител успя да блокира удара и да предотврати нов гол.

Играчите на Стале Солбакен по-рядко играеха с топката, но и те атакуваха при всяка възможност. Йорген Странд Ларсен получи великолепен шанс да изравни в 14-ата минута, но прати топката над вратата. Прекрасните комбинации на "петлите" обаче объркваха защитата на съперника и в 20-ата минута Дембеле вкара втория си гол в мача. Той отново бе изведен от Мбапе и с прекрасен диагонален удар преодоля Селвик.

Защитата на Франция обаче не бе на нивото на нападението. Секунди след подновяването на играта "викингите" върна едно попадение. Тело Оосгор получи топката в наказателното поле, намери точния момент за удар и преодоля Менян. След паузата за вода Норвегия дори можеше да изравни. Стигна се до разбъркване в наказателното поле на съперника, но Лакроа и Менян успяха да се справят.

"Петлите" сякаш нямаха спиране, когато атакуваха. Дембеле оформи своя хеттрик в 32-ата минута. Той получи топката в наказателното поле. Докато защитата на норвежците се чудеше как да го спре, играчът на ПСЖ отправи изстрел и за трети път прати топката в долния десен ъгъл на Селвик.

Сблъсък между двамата голмайстори Килиан Мбапе и Ерлинг Холанд обаче няма да има, защото нападателят на Манчестър Сити е оставен на резервната скамейка. До него ще седне и Мартин Йодегор, който също не е в стартовия състав. Стале Солбакен е направил цели десет промени. Единственият, който запазва мястото си, е халфът Фредрик Аурснес.

Затова пък Мбапе е титуляр заедно с Усман Дембеле и Дезире Дуе. В тима на Франция има четири промени от победата над Ирак. Дуе, Орелиан Чуамени, Тео Ернандес и Максенс Лакроа са титуляри за сметка на Брадли Баркола, Адриен Рабио, Люка Дин и Уилям Салиба.

Редактор "Екип на Петел",

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