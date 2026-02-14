Норвегия е лидер в подреждането по медали след седмия ден на Зимните олимпийски игри

Кадър БТВ

След седмия ден на Зимните олимпийски игри в Милано-Кортина Норвегия е лидер в подреждането по медали. Втори са домакините от Италия, а "Топ 3" допълва САЩ.



България е на 22-о място с две бронзови отличия, спечелени от сноубордиста Тервел Замфиров и биатлонистката Лора Христова, предава Фокус.



Ето и цялото подреждане по отличия до момента:



златни сребърни бронзови общо



1. Норвегия 8 3 7 18



2. Италия 6 3 9 18



3. САЩ 4 7 3 14



4. Франция 4 5 1 11



5. Германия 4 4 3 11



6. Швеция 4 3 1 8



7. Швейцария 4 1 2 7



8. Австрия 3 6 3 12



9. Япония 3 3 8 14



10. Нидерландия 3 3 1 7



11. Чехия 2 2 0 4



12. Австралия 2 1 0 3



13. Република Корея 1 1 2 4



14. Словения 1 1 0 2



15. Казахстан 1 0 0 1



15. Великобритания 1 0 0 1



17. Канада 0 3 4 7



18. Китай 0 2 2 4



19. Полша 0 2 0 2



20. Нова Зеландия 0 1 1 2



21. Латвия 0 1 0 1



22. БЪЛГАРИЯ 0 0 2 2



23. Белгия 0 0 1 1



23. Финландия 0 0 1 1

