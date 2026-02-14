Норвегия е лидер в подреждането по медали след седмия ден на Зимните олимпийски игри
Кадър БТВ
След седмия ден на Зимните олимпийски игри в Милано-Кортина Норвегия е лидер в подреждането по медали. Втори са домакините от Италия, а "Топ 3" допълва САЩ.
България е на 22-о място с две бронзови отличия, спечелени от сноубордиста Тервел Замфиров и биатлонистката Лора Христова, предава Фокус.
Ето и цялото подреждане по отличия до момента:
златни сребърни бронзови общо
1. Норвегия 8 3 7 18
2. Италия 6 3 9 18
3. САЩ 4 7 3 14
4. Франция 4 5 1 11
5. Германия 4 4 3 11
6. Швеция 4 3 1 8
7. Швейцария 4 1 2 7
8. Австрия 3 6 3 12
9. Япония 3 3 8 14
10. Нидерландия 3 3 1 7
11. Чехия 2 2 0 4
12. Австралия 2 1 0 3
13. Република Корея 1 1 2 4
14. Словения 1 1 0 2
15. Казахстан 1 0 0 1
15. Великобритания 1 0 0 1
17. Канада 0 3 4 7
18. Китай 0 2 2 4
19. Полша 0 2 0 2
20. Нова Зеландия 0 1 1 2
21. Латвия 0 1 0 1
22. БЪЛГАРИЯ 0 0 2 2
23. Белгия 0 0 1 1
23. Финландия 0 0 1 1
Редактор "Екип на Петел",
