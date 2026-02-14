реклама
theory test | btt //ads

Норвегия е лидер в подреждането по медали след седмия ден на Зимните олимпийски игри

14.02.2026 / 08:00 0

Кадър БТВ 

След седмия ден на Зимните олимпийски игри в Милано-Кортина Норвегия е лидер в подреждането по медали. Втори са домакините от Италия, а "Топ 3" допълва САЩ. 

България е на 22-о място с две бронзови отличия, спечелени от сноубордиста Тервел Замфиров и биатлонистката Лора Христова, предава Фокус. 

Ето и цялото подреждане по отличия до момента:

златни сребърни бронзови общо

1. Норвегия 8 3 7 18

2. Италия 6 3 9 18

3. САЩ 4 7 3 14

4. Франция 4 5 1 11

5. Германия 4 4 3 11

6. Швеция 4 3 1 8

7. Швейцария 4 1 2 7

8. Австрия 3 6 3 12

9. Япония 3 3 8 14

10. Нидерландия 3 3 1 7

11. Чехия 2 2 0 4

12. Австралия 2 1 0 3

13. Република Корея 1 1 2 4

14. Словения 1 1 0 2

15. Казахстан 1 0 0 1

15. Великобритания 1 0 0 1

17. Канада 0 3 4 7

18. Китай 0 2 2 4

19. Полша 0 2 0 2

20. Нова Зеландия 0 1 1 2

21. Латвия 0 1 0 1

22. БЪЛГАРИЯ 0 0 2 2

23. Белгия 0 0 1 1

23. Финландия 0 0 1 1

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари
Коментирай чрез Facebook

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2026 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама