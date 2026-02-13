Норвегия остава начело в класирането по медали на Олимпиадата

кадър: БНТ

Норвегия остава начело в класирането по медали след шестия състезателен ден на Олимпийските игри в Милано - Кортина 2026, но домакините от Италия чувствително съкратиха преднината на "викингите".

Норвежците са лидери със 7 титли и общо 14 отличия, докато Италия излезе на второ място с 6 златни медала след двата, които бяха спечелени днес от Франческа Лолобриджида в бързото пързаляне с кънки и Федерика Бриньоне в алпийските ски.

Италианците обаче са начело по общ брой спечелени медали със 17, предава Спортал.

България е еднолично на 20-о място с две бронзови отличия, спечелени от сноубордиста Тервел Замфиров и биатлонистката Лора Христова.

