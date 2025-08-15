Норвегия отпуска близо 100 млн. долара на Украйна за природен газ

Снимка: Пиксабей

Норвегия ще предостави на Украйна 1 милиард норвежки крони (98,29 милиона долара) за внос на природен газ и осигуряване на доставките за зимния сезон, съобщи правителството в Осло, цитирано от Ройтерс.

Тъй като енергийните доставки на Украйна са застрашени поради продължаващите геополитически предизвикателства, жестът на Норвегия е ключов за Киев и цели да смекчи украинския недостиг на енергия през предстоящия зимен сезон, допълва Укринформ.

"Този ход подчертава ангажимента на Норвегия да помогне на Украйна за нейните неотложни енергийни нужди, които станаха по-сериозни след геополитическото напрежение, пред което е изправен регионът", се казва в изявление.

На уебсайта на норвежкото правителство се отбелязва, че новата подкрепа идва в допълнение към вече отпуснатите през март 1 милиард норвежки крони за подкрепа на доставките на газ за Украйна, съобщава БТА.

Очаква се общата норвежка подкрепа за Украйна да осигури доставките на газ, а оттам и на топлинна енергия и електричество, на около един милион домакинства през този отоплителен сезон.

