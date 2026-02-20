Норвегия постави рекорд по медали на Олимпийските игри

кадър: БНТ

Днешният 14-ти ден от Олимпийските игри в Милано - Кортина беше един от най-динамичните. Бяха раздадени едем комплекта медали, а освен това се проведоха полуфиналните битки в хокея при мъжете.

Центърът на вниманието сутринта беше в Ливиньо, където се проведоха битките в ски-кроса при жените. Това е дисциплина, в която четири състезателки се борят рамо до рамо по трасе с препятствия. Германката Даниела Майер спечели златния медал, предаде Спортал.

След отлагането поради снеговалеж от четвъртък, днес се проведе финалът в ски акробатиката при мъжете. Китаецът Уанг Синди спечели оспорваната надпревара за златния медал.

Вечерта небето се озари от финалите в мъжкия халфпайп, където атлетите се бориха за златото с невероятни трикове и амплитуда. Златото заслужи американецът Алекс Ферейра.

Нидерландия продължи доминацията си в състезанията по бързо пързаляне с кънки - нова титла, този път на 1500 метра.

Стадионът за биатлон беше на масовия старт на 15 км при мъжете, където продължи норвежката доминация - златен медал за Йоханес Дале Скиевдал.

Със страхотното си представяне в биатлона норвежците подобриха рекорда за най-много спечелени медали в едно издание на зимни олимпийски игри.

Швейцария спечели петото си отличие от олимпийски турнири по кърлинг за мъже, след като надви Норвегия с 9:1 в мача за трето място в Милано - Кортина 2026.

Денят беше белязан и от грандиозните полуфинали в мъжкия хокей на лед. В първия от тях Канада се наложи над Финландия с 3:2. "Кленовите листа" осъществиха обрат от 0:2 и разплакаха "Суоми".

Днес ще се проведат и първите два манша в двойния бобслей при жените.

В този ден обаче нямаше българско участие, като следващото такова е в събота с масовия старт в женския биатлон и ски бягането на 50 км при мъжете.

