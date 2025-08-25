Норвегия предлага 8,4 млрд. долара финансова помощ за Украйна за 2026 г.

Пиксабей

Норвежкият премиер Йонас Гар Стьоре предложи отпускането на 85 милиарда норвежки крони (приблизително 8,4 млрд. долара) в подкрепа на Украйна през 2026 г.

"Вярваме, че е жизненоважно да запазим изключителната си подкрепа по Програмата за подкрепа "Нансен" за Украйна и че това е подходящият момент да съобщим това на нашите украински партньори. Когато новият норвежки парламент (Стортингент) се свика, ще поканим партиите да обсъдят предложението на правителството за това как да се разпредели това финансиране", каза Стьоре по време на срещата си с украинския президент Володимир Зеленски в Киев.

Според пресслужбата на норвежкото правителство, ако парламентът одобри това предложение, подкрепата на страната за Украйна ще възлиза на 275 норвежки крони (около 27,1 милиарда долара), предаде БНР.

Програмата "Нансен" за Украйна е норвежка програма за подкрепа както на гражданска, така и на военна помощ, с общ бюджет от 205 милиарда норвежки крони за периода 2023–2030 г. През декември 2024 г. както бюджетът, така и срокът бяха удължени, а през март 2025 г. бюджетът беше допълнително увеличен с 50 милиарда норвежки крони.

