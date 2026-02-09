реклама

Норвегия с най-много медали след втория ден на олимпийските игри

09.02.2026 / 00:31 0

кадър БНТ

Норвегия е начело в класирането по медали след втория ден на Олимпиадата в Италия, България също взе отличие.

След спечеления от Тервел Замфиров бронзов медал България заема 13-то място в класирането по медали в края на втория състезателен ден на Зимните олимпийски игри в Милано – Кортина 2026.

За страната ни медалът на Замфиров е едва седмия от Зимна олимпиада и първи такъв от Торино 2006. Той беше завоюва в паралелния гигантски слалом в сноуборда след драматичен успех с фотофиниш от страна на българина в малкия финал, предава Спортал.

Така с един бронзов медал България разделя 13-то място в класирането по медали с Канада и Китай, които също имат по един бронзов медал. Иначе начело с три златни, един сребърен и два бронзови медал е Норвегия, а втората позиция се заема от САЩ с два златни медал. Домакините от Италия имат най-много медали, но с един златен, два сребърни и шест бронзови отличия заемат третото място в класирането. Медали до момента имат още Япония, Австрия, Германия, Франция, Чехия, Швеция, Швейцария, Словения и Южна Корея.

Класиране по медали след втория състезателен ден на Зимните олимпийски игри в Милано-Кортина:

                     златни сребърни бронзови  общо
 1. Норвегия            3      1        2        6
 2. САЩ                 2      0        0        2
 3. Италия              1      2        6        9
 4. Япония              1      2        1        4
 5. Австрия             1      2        0        3
 6. Германия            1      1        1        3
 7. Чехия               1      1        0        2
 8. Франция             1      1        0        2
 9. Швеция              1      1        0        2
10. Швейцария           1      0        0        1  
11. Република Корея     0      1        0        1
11. Словения            0      1        0        1
13. БЪЛГАРИЯ            0      0        1        1 
13. Канада              0      0        1        1
13. Китай               0      0        1        1

