Норвегия с най-много медали след втория ден на олимпийските игри

кадър БНТ

Норвегия е начело в класирането по медали след втория ден на Олимпиадата в Италия, България също взе отличие.

След спечеления от Тервел Замфиров бронзов медал България заема 13-то място в класирането по медали в края на втория състезателен ден на Зимните олимпийски игри в Милано – Кортина 2026.

За страната ни медалът на Замфиров е едва седмия от Зимна олимпиада и първи такъв от Торино 2006. Той беше завоюва в паралелния гигантски слалом в сноуборда след драматичен успех с фотофиниш от страна на българина в малкия финал, предава Спортал.

Така с един бронзов медал България разделя 13-то място в класирането по медали с Канада и Китай, които също имат по един бронзов медал. Иначе начело с три златни, един сребърен и два бронзови медал е Норвегия, а втората позиция се заема от САЩ с два златни медал. Домакините от Италия имат най-много медали, но с един златен, два сребърни и шест бронзови отличия заемат третото място в класирането. Медали до момента имат още Япония, Австрия, Германия, Франция, Чехия, Швеция, Швейцария, Словения и Южна Корея.

Класиране по медали след втория състезателен ден на Зимните олимпийски игри в Милано-Кортина:

златни сребърни бронзови общо 1. Норвегия 3 1 2 6 2. САЩ 2 0 0 2 3. Италия 1 2 6 9 4. Япония 1 2 1 4 5. Австрия 1 2 0 3 6. Германия 1 1 1 3 7. Чехия 1 1 0 2 8. Франция 1 1 0 2 9. Швеция 1 1 0 2 10. Швейцария 1 0 0 1 11. Република Корея 0 1 0 1 11. Словения 0 1 0 1 13. БЪЛГАРИЯ 0 0 1 1 13. Канада 0 0 1 1 13. Китай 0 0 1 1

