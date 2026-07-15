Норвегия взе приза за "Феър плей" на Мондиал 2026

Националният отбор на Норвегия триумфира с наградата на ФИФА за феърплей (Fair Play) на Световното първенство. Скандинавският тим си заслужи приза, след като се отличи като отбора с най-малко извършени нарушения и най-малко получени картони по време на целия шампионат, пише Dsport .

Статистиката е категорична – норвежците са извършили едва 41 нарушения и са получили само три картона през цялото си участие в надпреварата. Тези показатели им отредиха първото място в класацията за спортсменство, оставяйки зад себе си всички останали участници, включително и отборите, достигнали до финалната фаза на турнира.

За сравнение, представянето на четирите отбора, които достигнаха до полуфиналите, показва значително по-голям брой нарушения и санкции.

Дисциплинарната статистика за тях изглежда по следния начин:

Англия: 87 извършени нарушения; 7 жълти и един червен картон.

Аржентина: 68 извършени нарушения; 6 жълти картона.

Испания: 55 извършени нарушения; 5 жълти картона.

Франция: 54 извършени нарушения; 4 жълти картона.

От данните става ясно, че дори най-дисциплинираният от полуфиналистите – Франция, е извършил с 13 нарушения повече от носителя на приза за феърплей.

Редактор "Екип на Петел",

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